北京美容美发行业进行全员核酸检测

继快递员外卖员陆续完成核酸检测后，北京美容美发行业也将全员进行核酸检测。记者昨天从北京市美发美容行业协会获悉，本市美发店、美容店、美睫、美甲店将进行全员核酸检测，并按防疫标准开展经营场所消杀作业。

根据协会发布的通知，北京市为控制疫情，已决定本市美发店、美容店、美睫、美甲店立即按防疫标准开展经营场所消杀作业和全员核酸检测。其中美容店包括面部美容护理、美体塑身、SPA、化妆等各业态。据悉，这项检测工作由各区商务局和属地街区政府部门督导落实。具体核酸检测地点由属地街区就近安排。各经营单位需接受属地街区有关部门管理，主动联络属地街区，汇报上岗人员数量与已检测数量、检测结果。如有检测阳性、疑似病例、确诊病例、疫区关联史及时通报属地政府有关部门和协会。

北京市美发美容行业协会会长陈桂钦表示，全行业要充分重视疫情的影响，积极应对，主动恢复行业经营二级管控的防疫要求。顾客进店测体温，检查健康码；工位保持1.8米以上间隔，场所定时消毒，工具一客一换，一客一消毒。（记者 马婧）