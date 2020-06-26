德国 两家肉类加工厂出现 新冠聚集性疫情

新华社电 据德国媒体24日报道，德国又有两家肉类加工厂出现新冠聚集性疫情。

报道说，在德国下萨克森州奥尔登堡市附近的一家火鸡屠宰场，已有35名员工被确诊感染新冠病毒。目前，火鸡屠宰场所有感染者和接触者已被隔离，所有员工将从24日开始接受核酸检测。

此外，下萨克森州克洛彭堡的一家肉联厂出现4例确诊病例，该肉联厂计划对350名员工进行核酸检测。

此前，德国北莱茵-威斯特法伦州居特斯洛县的滕尼斯肉联厂发生新冠聚集性感染，确诊感染人数超过1550人。该州23日宣布对肉联厂所在的居特斯洛县和与之相邻的瓦伦多夫县实施“封城”，约64万居民受到影响。

据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所24日公布的数据，截至当天零时，德国累计新冠确诊病例191449例，较前一日增加587例；累计死亡病例8914例，较前一日增加19例；累计治愈病例约176300例。