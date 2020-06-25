国家卫健委：6月24日新增确诊病例19例 其中本土病例14例

人民网北京6月25日电（记者孙博洋） 25日，国家卫健委官网发布了截至6月24日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。国家卫健委发布情况显示，6月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共报告新增确诊病例19例。

国家卫健委发布信息显示，6月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例19例，其中境外输入病例5例（甘肃3例，广东1例，陕西1例），本土病例14例（北京13例，河北1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例5例，解除医学观察的密切接触者415人，重症病例与前一日相比增加3例。

境外输入现有确诊病例88例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例1893例，累计治愈出院病例1805例，无死亡病例。

截至6月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例382例（其中重症病例15例），累计治愈出院病例78433例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83449例，现有疑似病例13例。累计追踪到密切接触者760157人，尚在医学观察的密切接触者8011人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1例（为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察4例（境外输入3例）；尚在医学观察无症状感染者97例（境外输入57例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1670例。其中，香港特别行政区1179例（出院1086例，死亡6例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区446例（出院435例，死亡7例）。