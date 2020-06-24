北京：7家重点批发市场蔬菜上市量连续3日稳定在1.3万吨以上

人民网北京6月24日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第131场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市商务局二级巡视员王洪存介绍了端午节期间保障市场供应的有关情况。

王洪存介绍，北京蔬菜供应形势继续向好。7家重点批发市场上市量不断增加，连续三日稳定在1.3万吨以上。8家大型连锁超市继续加快调货，蔬菜库存和供应十分充足。国务院联防联控机制生活物资保障组推动设立的平谷马坊进京蔬果中转调运站23日正式启用，相关车辆可提前通过“北京平谷马坊进京蔬果中转站”微信公众号预约。

此外，商务部协调的进京蔬菜在山东省商务厅、寿光市政府大力支持下，目前累计调运超过1200吨。中华全国供销合作总社紧急成立“保供北京”工作组，组织中国供销集团及所属企业、北京市供销合作社对接辽宁、河北和山东等省供销合作社，目前已经累计调运1175吨蔬菜进京。首农食品集团继续加大进京蔬菜调运，累计组织应急蔬菜6631吨进京，全部对接投放。