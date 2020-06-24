北京市商务局：北京消费季线下促消费活动一律暂停

人民网北京6月24日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第131场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市商务局二级巡视员王洪存介绍了端午节期间保障市场供应、做好疫情防控的有关情况。

王洪存介绍，端午假期将至，为确保市民度过一个健康安全的节日，按照市委市政府相关工作部署，市商务局印发了《关于做好商业服务业端午节期间疫情防控和保供稳价的通知》，全力做好端午假期疫情防控，多措并举保障市场供应。

王洪存表示，各区要落实属地责任，企业落实主体责任。针对节日特点和商业服务业疫情防控新指引，按照“不聚集、不聚会、不聚餐”要求，严格落实测体温、戴口罩、一米线、勤通风、限客流等防控措施。企业每日做好对经营场所、操作间以及电梯、地下车库、卫生间等经营场所重点部位的消杀。商超、餐饮、批发市场、社区菜市场（菜店）、外卖等企业要加强员工健康管理，落实“四早”措施，坚决杜绝带病上岗。

针对假期消费特点，餐饮企业要按照最新行业指引，细化体温检测、“北京健康宝”信息核实、餐位间距、包间使用等要求，同时加大餐厅预定推广力度、拓展堂食区域，保障就餐安全。要加强对网红店等人气较高店铺的管理，做好收银台、出入口等重点区域的管控。加强对大型商场、连锁超市、餐饮门店、商业网红打卡地监测，指导企业做好限流、导流措施，避免人员聚集。取消人员聚集性促销活动。北京消费季线下促消费活动一律暂停，有序控制易引起快递配送环节人员聚集的线上促消费活动。

节日期间，商务部门和商业服务业企业要加强节日和防汛值守，确保信息畅通，遇有突发事件，及时报告、妥善处置。开展督导检查，确保各项疫情防控和保供稳价措施落实到位。最后祝大家健康平安，节日快乐！