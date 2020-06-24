北京6月11日以来新增的256例确诊病例均收治在地坛医院

人民网北京6月24日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第131场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市卫健委主任雷海潮介绍，6月11日以来，北京新增的256例新冠肺炎确诊病例均收治于北京地坛医院，地坛医院本部集中资源和精力收治确诊患者，收治能力达1070张。北京市从18家市属医院抽调102名医务人员到地坛医院参加救治，一些医护人员曾参与过援鄂医疗队和小汤山医院的救治工作，经验丰富。

同时，全力救治重症危重症患者。充实市级重症救治专家组力量，将在武汉参加抗疫工作的童朝晖、姜利、刘清泉等专家充实到医疗救治专家组。坚持每日巡查及会诊会商机制，注重中西医并重，按循证医学原则，采用稳定可靠的治疗方法，制定“一人一策”个体化治疗方案，确保第一时间掌握患者病情变化，及时治疗干预。目前重症、危重症患者的病情基本平稳，已有4例重症患者转为普通型。

此外，为防止医院发生聚集性疫情，北京第一时间部署和加强院感防控工作，要求全市各医疗机构提升防控等级，做好环境消毒，加强医务人员防护，严防院内感染。强化发热门诊管理，加强病例筛查，对发热人员全部进行核酸、抗体、影像和血液等检查；在非发热门诊区域设立采样点，接待无发热和呼吸道等症状、单纯进行核酸检测的人员，严防人员聚集和交叉感染。对全市发热门诊院感防控工作开展督导检查，实现79家设置发热门诊的医疗机构全覆盖。从昨天开始，各区安排发热门诊和核酸检验技术人员集中到宾馆居住，实施两点一线工作方式，进一步降低和控制院感风险。