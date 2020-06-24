北京通报新增确诊病例行动轨迹 其中5例有新发地接触史

人民网北京6月24日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第131场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市疾控中心副主任庞星火介绍，6月23日0时至24时，北京新增新冠肺炎确诊病例7例，其中男性4例，女性3例；平均年龄49岁，最小19岁，最大74岁；按居住地划分，丰台区6例、大兴区1例。已完成6例确诊病例调查，1例正在调查中。现将确诊病例具体情况通报如下：

据丰台区疾控机构流行病学调查显示：

病例1，女，74岁，住址为丰台区花乡（地区）新发地天伦锦城，退休职工。6月9日曾到新发地市场采购物品，6月13日小区实施封闭管理后，居家未再外出。6月18日起陆续出现乏力、恶心、出虚汗等症状，居家自服药物未缓解。6月22日由120救护车转运至天坛医院就诊，当日核酸检测阳性，6月23日确诊，临床分型为普通型。

病例2，女， 56 岁，住址为丰台区花乡（地区）郭公庄新方向家园，待业人员。为一确诊病例的密切接触者。6月20日患者出现咽痛症状，出现症状前4天一直居家未外出。6月22日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，当日核酸检测阳性，6月23日确诊，临床分型为轻型。

病例3，男，37 岁，住址为丰台区花乡潘家庙，为新发地市场售货员，新发地被封闭后，居家隔离。6月17日开始在集中隔离点集中隔离观察，未接触过其他人。6月21日核酸检测阳性，6月22日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，6月23日确诊，临床分型为普通型。

病例4，男，52岁，住址为丰台区卢沟桥乡大屯村，工作单位为新发地北水嘉伦市场地下一层A厅西南老郑州烩面馆，也为新发地市场经营人员。自6月17日以来未工作，居家隔离。6月21日10时出现发热等症状，当日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，6月22日核酸检测阳性，6月23日确诊，临床分型为轻型。

病例5，女，58岁，住丰台区新村街道新村二里，退休职工。其丈夫为确诊病例。6月7日曾到新发地市场地下一层采购。6月17日出现发热等症状，自服药物症状无改善。患者出现症状前4天曾陪同丈夫前往丰台医院就诊，曾到纪家庙原乐购超市以及住所附近的超市和餐馆购物。6月21日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，6月22日核酸检测阳性，6月23日确诊，临床分型为普通型。

据大兴区疾控机构流行病学调查显示：

病例6，男，19岁，住大兴区黄村镇芦城西大街，工作单位为北京同牛配送公司，送货员。6月11日到新发地市场地下一层购物。6月18日至21日每天均前往花乡（地区）巴庄子村看望其父母，期间先后到附近香香早点、老汤拉面就餐，并在附近商店购物，与父母、女友等人接触频繁。6月22日核酸检测为阳性，当日由120救护车转运至大兴区人民医院就诊，6月23日确诊，临床分型为普通型。

在此提示市民朋友，现在是疫情防控关键时期，非必要不聚餐、不聚会、不聚集，外出戴口罩，保持1米以上的社交距离，要勤洗手，尤其是就餐及入厕前后、离开医院、外出归来，接触可能被污染的物品后，要及时用香皂、肥皂或洗手液和流动水洗手，或用手消毒剂消毒。清洁双手前不要用手触碰口、眼、鼻。咳嗽、打喷嚏时用肘部或纸巾遮掩。居家隔离人员要严格遵守社区防控管理，坚持每日健康监测，出现症状及时报告，按要求就医，负起疫情防控责任。