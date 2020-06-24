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国家卫健委：北京核酸检测机构增加到128家 每天可检测近100万人

2020年06月24日16:01 来源：人民网-人民健康网

人民网北京6月24日电 （李轶群）24日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍核酸检测有关情况以及端午假期公众健康提示，会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，目前，北京检测机构已从98家增加到128家，每天最大单检能力达到40万人份以上。如按重点人群单检，一般人群混检方法，北京每天检测近100万人不成问题。

郭燕红表示，北京市核酸检测能力相对较高，但面临急剧增加的检测需求，特别是既有应检尽检，也有愿检尽检的需求，供给与需求之间就产生矛盾。为此，国家卫生健康委做了两方面工作。

郭燕红介绍，第一，加强对北京的联系指导，专为北京派出专家组，李金明主任是派驻北京专家组成员。在派驻过程中，对北京提供指导，与北京同仁一起融合工作、并肩作战。

第二，加大对北京的支持力度，除现有12个省，20支检测队支持北京，与北京共同提升检测能力外，还调派移动P3实验室，同时动员增加实验室建设，还协调天津和河北来分担北京部分检测任务。

郭燕红说，目前，北京检测机构已从98家增加到128家，每天最大单检能力达到40万人份以上。如按重点人群单检，一般人群混检方法，北京每天检测近100万人不成问题。

(责编：许晓华、许心怡)


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