国家卫健委：北京此次疫情以来 尚在医学观察的密切接触者首次下降

人民网北京6月24日电 （记者崔元苑）24日，国务院联防联控机制就核酸检测有关情况以及端午假期公众健康提示举行发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强通报疫情时称，6月23日，全国新增本土确诊病例降至10例以下，尚在医学观察的密切接触者自此次北京发生聚集性疫情以来首次下降。但现有本土确诊病例和疑似病例仍持续增加，聚集性疫情和散发病例仍有报告。端午节假期将至，要严格落实各项防控措施，坚持做好个人防护。

据介绍，6月23日0—24时，31个省、区、市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，其中境外输入病例3例，本土病例9例；无新增死亡病例；新增疑似病例4例，均为本土病例。当日新增治愈出院病例3例，解除医学观察的密切接触者584人，重症病例与前一日相比减少1例。境外输入现有确诊病例87例，无现有疑似病例。累计确诊病例1888例，累计治愈出院病例1801例，无死亡病例。

截至6月23日24时，据31个省、区、市和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例368例，累计治愈出院病例78428例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83430例，现有疑似病例18例。累计追踪到密切接触者759279人，尚在医学观察的密切接触者7557人。

无症状感染者方面，31个省、区、市和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者3例；当日转为确诊病例1例；当日解除医学观察1例；尚在医学观察的无症状感染者100例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1668例。其中，香港特别行政区1177例，澳门特别行政区45例，台湾地区446例。