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郑大一附院两医生出诊时被砍伤 医院发布官方声明

2020年06月24日13:34 来源：人民网-人民健康网

人民网北京6月24日电 河南省郑州大学第一附属医院官网发布声明称，22日16时许，泌尿外科医院两名医生在正常门诊上班期间被砍伤。其中，孟庆军医生面、颈部及双上肢等部位12处受伤，右颈部伤险及颈部动脉，左上肢为贯通伤。前去救助的刘永飞实习医师在阻止行凶患者时，右手小指也被割伤。医院当即对受伤医生全力救治。孟庆军医生当日被送入医院急救中心进行手术，术后转入ICU继续治疗，现在生命体征平稳。经初步核查，行凶患者尹某某曾在去年就诊于孟庆军医生，截止目前，院方从未接到尹某某及其家属的投诉。目前，嫌疑人尹某某因涉嫌故意杀人罪被公安机关刑事拘留并立案侦查。

院方表示，尽全力救治受伤医师，并做好家属的安抚工作。在全体医护人员勇战新冠疫情的当下，发生如此伤医事件，令人痛心和愤慨。

院方呼吁公安机关依法从快、从严、从重严惩凶手，以维护医师的权益和正常医疗环境。

附：声明全文

(责编：崔元苑、许心怡)


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