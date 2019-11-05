24家医院“人脸识别”打击号贩子
号贩子刚进医院，系统就会报警闪烁——本市已有24家医院在整治和打击号贩子时用上人脸识别技术。市卫健委昨天介绍，在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，市卫生健康委针对医疗服务的短板和薄弱环节，确定20项重点任务，今年7月22日至10月31日期间，组织开展改善医疗服务百日行动攻坚战，已取得初步成效。
改善医疗服务百日行动的20项重点任务，样样都与患者看病就医的烦心事、揪心事有关。
各医疗机构优化服务流程，缩短等候预约时间。目前，70余家三级医院分时段预约精确到30分钟；80余家三级医院的门急诊缴费可使用移动支付、60余家医院住院缴费可使用移动支付。60余家三级医院实现了检验结果的线上推送，40余家三级医院实现了检查结果的线上推送；50余家三级医院取消了本院自制就诊卡，近60家三级医院实现了身份证直接挂号，80余家三级医院实现了医保卡直接挂号。
此前，无痛肠胃镜等检查预约周期长一直被患者诟病，有些医院的无痛肠胃镜检查预约周期甚至超过半年。百日行动中，多项检查预约周期明显缩短。在提供无痛肠胃镜检查的67家三级医院中，预约周期超过3个月的10家医院平均预约时间压缩比例为28.5%；开展核磁共振检查的三级医院平均预约周期压缩至7天。
以往，患者往往习惯在上午去医院看病，导致大医院上午门诊就诊过于集中。百日行动中，三级医院下午出诊单元比例和数量显著增加。114预约挂号平台统计，今年1至9月北京市三级医院上下午出诊单元比为1.26∶1，与去年同期（1.36∶1）相比，下午出诊单元比例、出诊人次均显著增加。目前，本市62家三级医院上下午出诊单元比例达到或低于1.2∶1，其中37家达到或低于1.1∶1，对于缓解上午就诊过于集中的压力、改善就诊秩序起到了很好的作用。目前市属20家大医院急诊分级就诊推进顺利，医疗机构均按照病情“濒危、危重、急症、非急症”的顺序进行分级，急重优先，合理安排患者就诊。近期开展的市属医院门诊患者满意度调查显示，84.52%的患者赞同急诊按患者病情的严重程度分级就诊。
目前，人脸识别技术已经在多家医院应用。其中，北大医院、人民医院、朝阳医院、北大肿瘤医院、东方医院、潞河医院6家医院在患者就诊挂号时采用了人脸识别技术；北京协和医院、北医三院、朝阳医院、北京肿瘤医院等24家医院在开展整治和打击号贩子行动时采用了人脸识别技术。此外，院内停车往往会增加“堵点”，目前，全市各医疗机构的院内停车管理不断优化，超过50家三级医院停车场可以自助扫码、60余家可以移动支付、20余家支持ETC自动扣费。
市卫健委表示，本市将举行改善医疗服务百日行动专题工作交流会，各医疗机构之间取长补短，持续推进医疗服务的改善。对于一些需要着重改善的服务，各医疗机构还将采取多种举措。（记者 贾晓宏）
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