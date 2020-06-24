饿了么骑手确诊 行业快速反应缓解恐慌

因北京一例身份为饿了么骑手的确诊病例掀起了轩然大波，消费者对于点外卖是否安全以及平台和平台商户的防控措施的讨论热度高涨。6月23日下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第130场新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心通报的新的确诊病例中有一名饿了么平台的外卖骑手。据悉，这名确诊病例6月1日-17日每天通过饿了么平台接单送餐，平均每天接50单左右。同时，北京市政府新闻发言人徐和建在会上宣布，北京市餐饮、食堂、外卖、快递、物流等人员将全面进行核酸检测。

预计下周所有外卖员完成检测

根据通报情况，该确诊骑手居住在朝阳区小红门（地区）乡红寺村。6月1日-17日每日通过“饿了么”平台接单送餐，送餐范围西起南苑路，东至周庄村，北起天坛东门，南至榴乡桥，平均每天接50单左右，每日7-21时工作，然后骑电动车到首开福茂商场接其妻子回家。18日11-13时在南城香（芳古路店）、方庄市场、住家附近肖村菜店购物，后回家，当日无接单记录。19日10时上班，曾在每日优鲜（顺四条店）、南城香（成寿寺店）、老家肉饼（中海城店）、果多美（刘家窑店）等店接单，15时在住家附近鸿熹超市购物，22时在住家附近水果摊购物。20日10时上班，22时下班，曾在果多美（方庄店）、每日优鲜（顺四条店）等店接单。21日9时由120救护车转运至垂杨柳医院发热门诊排查，当日确诊。

饿了么方面也于23日下午给出了相关回应：饿了么正在对北京地区所有外卖骑手进行核酸检测；与阳性病例有密切接触的骑手，已经暂停接单，目前已经到指定隔离点集中隔离。此外，北京地区的注册骑手，需要通过核酸检测后才可上线接单。

此前，饿了么在接受北京商报记者采访时表示，从本周起饿了么北京地区所有蓝骑士分批进行核酸检测，预计下周全部完成，首批检测结果均为阴性。此前，在疫情中高风险区域有过接单记录的骑手已暂停接单，接受核酸检测并按规定居家隔离。饿了么北京地区负责人介绍，近来，饿了么在北京的业务进展整体平稳，用户买菜需求有所增加，饿了么已经调配骑手资源，优先满足北京市民的线上买菜需求。

首开福茂商场全员通过检测

外卖骑手确诊立即引发了媒体、网友及平台商户的热议。据北京商报记者了解，由于饿了么骑手出现确诊病例，已经引起了平台商户的反应。记者了解到，在此次通报的该确诊骑手的流调中的首开福茂商场中的餐饮门店目前还在正常营业，现在仍在等待信息。据相关知情人士透露，目前该商场餐厅从业人员已经全部通过核酸检测。

但由于此次事件影响，该商场内的餐厅目前外卖只能通过美团外卖下单，已经暂停接受饿了么平台的订单。另外，也有饿了么平台商户负责人在接受北京商报记者采访时透露出担心此次事件对门店订单造成影响，担心消费者产生恐慌。

而此次事件也已经引起了网友的讨论。有部分网友很担心外卖骑手活动范围较大可能会加大病毒传播的可能性，因此不敢继续点外卖；也有网友则表示，会正常订外卖，但会加强自身的防护，并呼吁平台加大对骑手的防护措施培训力度；另外，也有观点认为，外卖、快递配送员的工作性质本就让他们承担了更高的感染风险，希望大家不要过度恐慌。

对此，饿了么表示，该确诊骑手近20天行动轨迹已经上报北京市疾控中心，并配合疾控中心积极排查，希望市民不要过分担心。

急需加强配送员防护

北京商报记者了解到，除了饿了么外，美团也已经暂停北京高危地区有过订单的骑手接单，接受核酸检测并居家隔离14天；此外，将对全北京区域的骑手进行全面核酸检测。在原有防疫管理基础上，加强对骑手餐箱消毒频次，增加佩戴口罩的抽检频率。此外，美团外卖也在升级App，用户将可逐步查看商家、骑手核酸检测情况。相关功能正在紧急开发中，预计下周在北京地区全面上线。

由于目前外卖成为城市保供过程中的重要方式，此次饿了么出现确诊病例的事件也提醒外卖平台、平台商户、配送员以及消费者要加强自身的防护措施，避免这类事件再次发生。平台应加强对配送员的管理，规范配送员佩戴口罩，并尽快完成核酸检测，对商户及消费者进行公示，让商户和消费者放心。此外，平台还需强化配送员对无接触配送的重视程度，无论是取餐还是送餐尽量做到无直接接触，尽可能降低感染风险。

此外，平台商户也需注意，要做好外卖菜品的封口、包装，并且设立独立的取餐区域，避免店内员工与配送员直接接触，同时对进店的配送员做好测量体温、洗手消毒等防护工作。对于消费者而言，应尽量选择无接触配送，外出取餐一定要戴好口罩，做好防护措施，并且建议带好酒精喷雾，对菜品外包装进行消毒后再取餐。（记者 郭诗卉）