新确诊病例凸显病毒狡猾 北京防控措施加码

6月23日，北京市通报了6月21日、22日新增确诊病例中15例的相关情况，既有多起家庭、工作单位聚集性疫情，也有外卖小哥不明原因感染后依然平均每天接50单左右的病例，还有多名初次核酸检测呈阴性的患者之后被确诊。病例的复杂性、多样性，再次凸显了新冠肺炎疫情防控形势的严峻，公众依然不能放松警惕。

22日最小的确诊患者是两名8岁男孩，均因家庭聚集被感染。一名40岁男性是北京丰台骨真香老诚一锅股东，曾在6月8日、11日到新发地采购，6月20日确诊。他8岁的儿子21日核酸检测为阳性，22日确诊。另一名8岁男孩家住海淀区田村路街道玉海园一里，作为21日确诊患者的密切接触者，当天起与姐姐、姥姥一同集中隔离，后经检测被确诊。据北京市疾控中心的通报，6月21日，玉海园一里有一对夫妇确诊。

通报中新增了百事公司磁魏路分厂6月21日、22日4例确诊病例的具体情况，该厂目前累计确诊12例。6月15日工厂停工，但前述病例仍自由活动。6月20日，两名男性确诊者接到公司通知统一隔离，在隔离点被检测为阳性。值得注意的是，其中两例女性确诊者曾于工厂停工次日接受过核酸检测，结果皆为阴性。二人18日出现症状后相继确诊。

一名“饿了么”平台的外卖员确诊令人担忧。这名47岁的男子6月1日至17日每日接单送餐，送餐范围西起南苑路，东至周庄村，北起天坛东门，南至榴乡桥，平均每天接50单左右，涵盖每日优鲜（顺四条店）（方庄店）、南城香（成寿寺店）、老家肉饼（中海城店）、果多美(北京刘家窑店)等单量较大的外卖商户。该男子21日确诊。

天客隆超市永定路店则连续两日有确诊病例出现。22日的一名31岁的女性确诊者，为6月21日确诊患者的密切接触者。此前通报的6月21日确诊患者中，一名47岁的女性也在此超市工作。

端午假期临近，北京市出台了多项硬措施加大疫情防控力度。北京市交管局发布提示，近期自驾出京，司机需提前进行核酸检测，在通过检查站时，要配合民警查验。北京市文化和旅游局要求，端午假期北京暂不开放旅行社跨省际游和“机+酒”业务，对本市旅行社只开放“北京人游北京”业务，不接受本市中高风险地区人员参团旅游。

在核酸检测方面，北京市政府发言人徐和建表示，有3类人员必须进行全面检测：凡是曾去过新发地批发市场或与其相关人员有过接触的；各类农贸市场、餐饮、食堂、外卖、快递、物流等人员；中高风险街乡、医务人员、防疫一线人员和交通、商超、银行等服务领域人员。

鉴于多名确诊患者均是在隔离期确诊，或首次核酸检测呈阴性，徐和建提到，即将解除集中医学观察的重点人群要安排二次检测，重点区域要优先安排。

本报北京6月23日电

中青报·中青网记者 胡宁 刘世昕 来源：中国青年报

2020年06月24日 03 版