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告诉你口罩的一切——钟南山演示如何摘口罩

2020年02月17日12:27 来源：人民网-人民健康网

在疫情期间虽然人们逐渐养成了戴口罩的习惯，但很多人对正确佩戴口罩的方式存在未知。国家卫健委指出，戴口罩时要进行气密性检查，双手捂住口罩呼吸，若感觉有气体从鼻夹处泄漏，应重新调整鼻夹，若感觉气体从口罩两侧漏出，需进一步调整头带、耳带位置；如果不能密合，则需更换口罩型号。

不同类型口罩正确佩戴步骤

医用外科口罩：佩戴医用外科口罩时，颜色深的一面向外，有鼻夹的一边向上；需上下拉开褶皱，包覆住口鼻及下颌；按捏鼻夹，使之紧贴鼻梁，防止侧漏。

防护型口罩：以KN95（N95）口罩为例，有标识的一面向外，有金属条的一边向上；系紧固定口罩的带子，或把口罩的橡皮筋绕在耳朵上，使口罩紧贴面部。

头戴式口罩：佩戴头戴式口罩时，鼻夹朝上，口罩扣住下巴，将上头带戴在头顶位置，将下头带戴在颈部；双手食指从鼻夹中部开始，向两侧一边移动一边向下按压鼻夹，塑造鼻梁形状。

耳带式口罩：佩戴耳带式口罩时，将鼻夹位于口罩上方，用口罩抵住下巴；将耳带拉向耳后，调整耳带至感觉舒适；将双手手指置于鼻夹中部，向两侧一边移动一边向下按压鼻夹，塑造鼻梁形状。单手捏鼻夹，会使鼻夹出现锐角，导致泄漏，降低防护性能。应使用双手按压鼻夹。

钟南山示范摘口罩正确操作

不仅戴口罩的方式有讲究，摘口罩时也有方式。钟南山演示摘一次性医用外科口罩时指出，手要把套在耳朵上的塑料圈子摘下来，不要抓住口罩前面褶皱部分。因为，使用过的口罩前面褶皱部分属于被污染区域。

不同人群废弃口罩处理方式

用过的口罩该如何处理？《新冠肺炎健康教育手册》指出，普通健康人群使用过的口罩按照生活垃圾分类要求处理即可。疑似病例或确诊病例佩戴过的口罩不可随意丢弃，应视作医疗废弃物，严格按照医疗废弃物有关流程处理。

(责编：许晓华、杨迪)


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