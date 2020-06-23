专家：病毒不会在食品间传播 但可能受到食品加工者的污染

人民网北京6月23日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第130场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。会上，针对市民普遍关心的“新冠病毒会不会在食品中传播”的问题，国家卫生健康委专家组专家、国家食品安全风险评估中心微生物实验室主任李凤琴介绍，新冠病毒不会在食品之间传播。目前全世界还没有发现食品传播新冠病毒的报道。现有大量科学数据表明，食品不会感染新冠病毒，但有可能被污染。被污染的可能途径有两个，一是受到含有病毒的水、包装材料的污染，二是受到携带病毒的食品加工者的污染。

李凤琴表示，如果食品加工者没有按照正确生产操作规范来经营食品，通过病毒携带者或病人的飞沫以及密切接触者等途径，是可能污染食品表面的。食品生产经营过程中，要严格按照良好的操作规范进行。要做好食品加工环境管理，包括食品包装材料的卫生消毒，严禁新冠病毒携带者或感染者经营食品。