瞿佳答疑：上网课电子产品怎么选？如何选配合适的眼镜？

日前，由教育部体育卫生与艺术教育司指导，人民网·人民健康和全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团共同主办的全国“爱眼日”近视防控系列科普活动在线上举办。11位近视防控专家在线分享爱眼护眼知识。

温州医科大学眼视光医学部主任、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团团长瞿佳，在“后疫情阶段，‘小眼镜’如何防与控？”节目中，对近视防控相关问题进行了讲解。

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问：近视是如何引起的？该如何预防？

瞿佳：一方面，长时间近距离的用眼、不良的学习姿势等与近视形成密切相关。比如孩子看书的距离经常小于30厘米，近视发病率就会大大增长。经常持续用眼超过2个小时，近视的发生率也会大大增长。针对这个情况，我们要注意孩子读写的姿势，要求眼睛离书本要一尺远，胸口与桌子要有一拳远，握笔的手指与纸面要有一寸远。另外要牢记三个20,即看书或者看电子产品20分钟要向远处20英尺，也就是五六米远的地方看20秒钟。

另一方面，国内外有很多研究发现，户外的活动尤其是阳光下活动，能够保护眼睛，保证眼球正常的发育。所以，我们也提出来每天要在户外活动2小时，一个星期要有14个小时活动的时间。

此外，要注重均衡营养，多吃蔬菜水果；保证充足的睡眠等。小学生的睡眠，每天应该保障有10小时，初中生要保证有9个小时，高中生起码要有8个小时，这是我们推荐的睡眠的时间。饮食方面要均衡营养，多吃水果、蔬菜，少吃零食和甜食。

问：高度近视有哪些危害？

瞿佳：除了看不清，对生活、工作造成影响，高度近视还易引发各类眼底病变，比如视网膜脱离、黄斑病变、青光眼等，引起视力严重损伤，甚至失明，所以我们要高度重视高度近视，也希望全社会都关注这一问题。

问：目前近视矫正防控方法有哪些？

瞿佳：目前儿童青少年最常用的近视矫正方式还是框架眼镜，大约占比为99%。极少量为接触镜，如大家比较熟知的OK镜，OK镜能控制近视的增长，但是要保证它的安全性，一定要遵从医生指导，要在专业合格的医院和合格的医生那里来进行。还有低浓度阿托品，目前认为还是比较有效的，但目前在国内还没有正式进入临床。

问：网上学习的时候，电子产品应该如何选择？

瞿佳：最重要的是要选大屏幕。比如大的投影电视、大的电视屏幕。因为它观看距离比较远。电脑就比IPAD好，IPAD比手机好。另外还要注重选择分辨率高和频闪时间短的电子产品。

同学们在观看电脑时，眼睛离电脑屏幕的距离应不少于50cm（约一臂远），眼睛稍稍向下看，即看电脑的视线微微向下，电脑屏幕的中心位置应该在眼睛视线下方10 cm左右，此时，眼睛注视的视线角度比眼睛的水平线大约低15度左右。

还要控制每天电子产品的使用时长，小学阶段每天2小时，中学阶段要保证在4小时以内。每节课，小学阶段控制在20分钟，中学阶段是30分钟，如果电子产品用的比较多的时候，尽量避免再看电视或者打电子游戏。

问：近视发生的先兆有哪些？

瞿佳：一是孩子与过去相比，看远处的东西模糊了。另外，孩子们在看东西的时候，看远处的时候经常眯眼睛或者揉眼睛，比较频繁等，这些都是近视发生的先兆。

这里推荐一个2.5米的家用视力表，可以在家里测试。但是这里要注意，两只眼睛要遮一只眼睛来测，再换遮另一只眼睛，这样如果一只眼睛发生的近视，就能及早的知道。

问：眼镜是需要时戴上比较好，还是一直戴着比较好？

瞿佳：很多家长认为孩子如果近视度数比较低的时候就不要戴眼镜，怕戴眼镜。其实，近视发生以后，为了看清楚远处的东西，眼镜是必须要配戴的。但是配眼镜，我们还是建议要到专业的医院视光门诊去配。

配眼镜，度数配高一点还是低一点？配镜是有原则的，一般说就是要配能使眼睛达到1.0度数的眼镜，不能过低。并不是配低一点，近视进展就慢一点，其实更容易使得近视的度数加深。此外，眼镜配了以后要定期去检查，如果近视度数还在加深的情况下，戴着不合适的眼镜，对眼睛还是有损害的。所以，建议要定期地到医院去检查，适时地调换眼镜。