夜探北京岳各庄市场鲜肉批发大厅交易现场 四重消杀护航肉类产品流通

您家厨房的肉类产品是如何在全程监控下进行交易？交易过程中是如何保障疫情防控安全的？日前记者夜访丰台区岳各庄批发市场，见证肉类产品经过4重消杀在批发市场集散。

晚上8点，万家灯火之时，岳各庄批发市场又开始忙碌起来。“鲜肉批发大厅”红色的招牌亮了，大厅内工作人员正在忙碌地进行着场地消杀，认真地喷洒着消毒液，地面、支架、挂钩……一个都不能少，这是第一重消杀，要确保场地安全。

岳各庄批发市场门口，来自北京市几家大型肉类屠宰场的货车已经整齐地排列在市场大门前接受检查和消毒，检查了相关票据，车上的每个人都测量了体温，随后车辆才会被放行至门口西南侧的消毒区进行消毒处理。这是第二重消杀，消毒区就像一条“隧道”，货车通过时，“隧道”的顶部、底部和两侧都会喷出消毒喷雾，对车辆来个360度全方位消毒消杀，连底盘和4个车轮都不会漏掉。

消毒完毕的货车会开到鲜肉批发大厅的卸货通道处。“都排好队，间隔一米啊，别靠太近，口罩护目镜都戴好了。”现场工作人员一边喊着引导各厂家的卸货员，一边告诉记者，“现在每天都要核对厂家送货人员的名单，登记体温情况。然后审核检疫证明、合格证明、货品来源等相关票据，盖章留存。所有流程都没问题了才可以卸货。”记者注意到，完成各项票据核对的人们没有直接去卸货，而是先进行喷洒消毒，之后才去车上卸货，这是第三重消杀。

打开货车门，一股寒气涌出，穿戴整齐的卸货员们陆续将车内悬挂的一扇扇猪肉抱进大厅，通道中有人稳定住滑轨挂钩，每两扇肉挂在一起，顺势往通道里一推，肉就这样滑至大厅内。很快，近1200平方米的大厅内挂满了肉，有1400多扇，非常壮观。一位身穿蓝色大褂、拎着铁桶的工作人员手持长柄印章逐一给猪肉拍打上“YGZ”字样的“身份证”，证明它们是从岳各庄批发市场流通出去的。

“你看每扇肉上都大大小小有很多‘标签’，有检疫证明，有养殖场的，有屠宰场的，懂的人看一眼就知道这扇肉从出生培育到检疫屠宰，再到批发零售都经过谁的手。”这位工作人员指着猪肉上形形色色的印章介绍说，“看不懂也不要紧，每扇肉都订着一张溯源二维码，直接扫码就可以查询生产、包装、仓储、经销商各环节的信息，已经实现了全程流通溯源，让每个人都能买得安心，也能吃得放心。”

完成了各项准备工作，晚10时许大厅外等候的商户开始选肉了，他们中既有市场内肉类大厅的商户，也有市场外前来采购的各种商户。

只见商户们完成消毒后进入大厅逐个通道仔细地挑选，这也是第四重消杀。端详肉质、看看外形、查查印章……商户们纷纷把自己中意的肉放在专用的小车上，选好后拉着小车来到大厅西侧的电子称重台，不用再倒腾，直接称出了猪肉的重量，然后按照当天的价格计算交易金额。

晚上11时，喧闹的鲜肉批发大厅已经开始安静了下来，挂钩上空荡荡的了，买好肉的商户们陆续离开了市场，开启了这些肉第二天走进千家万户的新旅程。

记者从岳各庄批发市场获悉，当天岳各庄批发市场上市猪肉59280公斤，牛肉5625公斤，羊肉5006公斤，鸡肉10230公斤，蔬菜上市200万公斤。自新冠疫情肆虐特别是疫情反弹以来，岳各庄批发市场加强了农副产品和生鲜肉类的质量检测、产地溯源、行程管理等相关工作，保证市民餐桌上的安全。目前岳各庄批发市场已配合丰台区疾控中心完成核酸检测环境采样155个样本采集，检测结果均为阴性。市场还安排专门力量对各出入口进行管控，做到“人人测温、车车消毒”，每日对公共区域进行不少于5次消杀，以人工喷洒形式对各销售大厅进行5次以上的消毒作业，并对商户操作台和市场内排水设施每天进行彻底消毒清理等相关工作，保证农副产品供应安全。（记者 孙颖 通讯员 蔡晖）