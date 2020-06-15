北京六大批发市场昨日蔬菜上市量15517吨

岳各庄市场多措并举，延长营业时间保首都供应稳定，市场内货源充足，秩序井然。本报记者 刘平摄

本报讯（记者 孙乐琪）昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第116场新闻发布会上，市商务局二级巡视员王洪存表示，市区商务部门正多措并举调度市场资源，增加库存，加大市场供给。目前，全市除新发地市场之外的其他大型批发市场增加进货量，岳各庄、大洋路等六大批发市场6月14日蔬菜上市量15517吨。此外，各社区菜场、小门小店可与全市主要连锁商超对接建立联系，确保尽量不缺货，缺货能补上。

据介绍，从6月13日情况看，全市生活必需品总体供应平稳，秩序良好，主要商超的供应比较稳定。但个别超市或市场的蔬菜出现价格上涨，甚至部分蔬菜品种短时缺断货。超市由于准备充分，反应迅速，机制健全，渠道畅通，补货速度比较快，能够在短时间内解决蔬菜等生活必需品缺货问题。一些社区菜市场、小门小店，受多种因素影响，解决缺断货速度不如大店快。王洪存表示，总体上看，新发地市场临时关闭后出现的市场反应比预期的要好。

目前各区均针对这次新发地市场出现的临时管控措施，制订了保供方案，做好了充分的准备。商务部门多次调度一级批发市场和大型商超企业，从总量上加强货源保障，加大商业库存。全市除新发地市场外的其他大型批发市场增加了进货量，岳各庄、大洋路等六大批发市场6月14日蔬菜上市量15517吨，占全市蔬菜上市量的比例由新发地市场暂时休市前的21.8%提高到64.7%，其中锦绣大地市场蔬菜上市量增加了2倍,大洋路市场蔬菜上市量增加了3倍。各大型商超均已采取多种措施加强货源组织和调运，如家乐福加大从河北蔬菜基地直采量，6月14日蔬菜供应量增加了3倍，超市发蔬菜供应量增加了3倍，物美果蔬供应量达到平时3.5倍。

目前，全市200多家二级市场总体平稳，对一时缺货的市场，通过各区的“点对点”补货机制，由周边的大型商超和批发市场对二级市场予以帮扶，保证市场的正常供应。很多区还准备了蔬菜直通车，随时随地对补货请求提供帮助。

商务部门将继续加强监测。除对一级批发市场和大型连锁超市的监测外，通过多种方式，关注和加强对二级市场和小门小店供应情况的了解，发现问题及时解决。同时建立督导机制，约谈问题部门。市商务局官网已经公布了全市主要连锁商超的详细名单地址和联系方式，各社区菜场、小门小店，可与之对接建立联系，确保二级市场及小门小店尽量不缺货，缺货能补上。

王洪存说，目前，北京市场供应有保障，在货源上没问题，希望市民不信谣、不传谣，不抢购，不囤积，合理购买和消费蔬菜等生活必需品。