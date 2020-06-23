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去年12月，新冠病毒已在意大利废水样本中出现

2020年06月23日08:15 来源：科技日报

　　科技日报北京6月22日电 （记者胡定坤）日前，意大利国立卫生研究院发布公告称，该机构在意北部城市去年12月收集的废水样本中检测到新冠病毒，比该国首例新冠肺炎本土病例确诊时间提前两个多月。

　　意大利国立卫生研究院水质专家朱塞皮娜·拉罗萨领导的科研团队研究了2019年10月至2020年2月期间从意大利北部污水处理厂收集的40份污水样本，并同时检测了2018年9月至2019年6月间收集的24份污水样本作为对照组。

　　两个不同实验室用两种不同方法检测的结果显示，2019年12月18日在米兰和都灵采集的废水样本以及2020年1月29日在博洛尼亚采集的废水样本中存在新冠病毒RNA，而2019年10月和11月的样本均呈阴性，显示病毒尚未抵达。

　　意大利是欧洲第一个受到新冠病毒袭击的国家，也是世界上第一个实行全国性封锁的国家。该国已知的首个新冠肺炎本土确诊病例出现在2020年2月中旬，是伦巴第地区科多格诺镇的一名病人。

　　意大利国立卫生研究院称，该研究结果与法国对住院患者样本的回顾性分析一致，后者发现新冠病毒检测阳性的病例可追溯到去年12月底。近日，西班牙的一项研究也发现，1月中旬在巴塞罗那收集的废水样本中发现了新冠病毒基因痕迹，比西班牙第一个本土病例提前大约40天。

　　意大利国立卫生研究院认为，该研究证实了将废水样本作为传染病早期检测工具的“战略作用”，有助于了解病毒在意大利开始传播的情况。该机构宣布，其已敦促意卫生部建立一个全国性的废水监测网络，协调在下水道和净化厂入口处定期收集样本，“作为早期检测和监测不同地区病毒传播的工具”。

　　鉴于大量新冠肺炎病例没有症状或症状不明显，废水检测被视为一种潜在的有效方法，或许能在首个病例得到临床证实之前，发出病毒存在的预警信号。据报道，法国、日本、荷兰、澳大利亚等多国正在尝试通过废水检测追踪新冠病毒，并已在巴黎、东京、阿姆斯特丹等地废水中发现了新冠病毒的踪迹。

(责编：许晓华、李轶群)


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