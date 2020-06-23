夏季来临，国家卫健委指导低风险地区人们这样防护

结合当前夏季来临、天气变热等实际情况，6月17日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发了《低风险地区夏季重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南（修订版）》（以下简称《防护指南》）。

该版《防护指南》适用于低风险地区，从整体上对公众日常防护提出了指导意见。如，群众都应注意个人卫生，日常生活用品单独使用；避免直接用手触摸公用物体表面，触摸后应及时进行手卫生；避免用未清洁的手触摸口、眼、鼻，打喷嚏、咳嗽时用纸巾遮住口鼻或采用肘臂遮挡等。

另外，减少去人员聚集场所、人员密集处佩戴口罩等健康防护意识方面的提示也被再次提及。如，外出时，应随身备用一次性医用口罩或医用外科口罩；尽量与他人保持1米以上距离；在人员密集或通风不良的公共场所、乘坐公共交通工具或与其他人近距离接触时佩戴口罩；口罩弄湿或弄脏后，应及时更换；呼吸道疾病患者生病期间，尽量减少外出；尽量不去人员密集或通风不良的场所，减少参加聚集性活动。

《防护指南》提示大家，在家时，要储备好体温计、口罩和消毒剂等防疫物资，做好家庭成员的健康监测。室内温度适宜时，尽量采用自然通风。空调使用前应进行清洗；空调开启前，应先开门窗通风20-30分钟；如可以，空调运行时门窗不要完全闭合。

家庭环境以清洁为主，预防性消毒为辅。如，及时清理室内垃圾；勤晒衣被。同时，还强调注意检查下水管道、卫生间地漏等的U型管水封，缺水时及时补水。

除了上述防护措施，针对低风险地区的不同人群，《防护指南》给出了有针对性的建议。

儿童要养成良好卫生习惯，包括勤洗手、不乱摸、不吃手、不挖鼻孔、不揉眼睛等。适当科学运动，平衡营养膳食，安排好作息，提高机体免疫力。外出前，家长、监护人或看护人带孩子玩耍应选择人少、通风良好的地方。儿童房间保持整洁，应通过适时开门和开窗保证足够的新风量；儿童应避免长时间停留在空调房间中。家长应尽量缩短儿童在医院就诊或疫苗接种时间，回家后及时洗手。

家长、监护人或看护人照看低龄儿童时应注意个人卫生习惯，做好手卫生，不要对着孩子打喷嚏、咳嗽、呼（喘）气，要引导儿童注意用眼卫生，做好近视防控。家长、监护人或看护人出现发热、干咳、咽痛等症状时，尽量避免与儿童直接接触。

学生，要保持科学规律的作息时间，保证睡眠充足、劳逸结合、减少久坐。要注意用眼卫生，做好近视的防控。适当科学运动，平衡营养膳食，安排好作息，提高机体免疫力。学生还要注意每日进行自我健康监测，测量记录体温并注意观察有无其他可疑症状，出现发热、咳嗽及其他可疑症状时，应及时报告班主任。

孕妇要适度运动，保证充足睡眠，做好自我健康检测。前往医院检查时，尽量缩短就诊时间，避免集中候诊，回家后及时洗手。

有慢性肺病、心脏病的老年人应在医生的专业指导下佩戴口罩。患有基础疾病需长期服药的老年人，不可擅自停药，可定期去附近的社区卫生服务机构就医开药，或经医生评估后开长处方，减少就医开药次数，就医时做好自身防护，也可由家属代取药物。陪护人员应做好自身健康监测，尽量减少外出，如需外出，做好自身防护。

中青报·中青网记者 张曼玉 来源：中国青年报