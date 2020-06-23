德国肉联厂确诊人数上升至1331人

德国西部北莱茵-威斯特法伦州一家肉联厂近日发生新冠聚集性疫情，截至6月21日下午，6139名员工完成核酸检测，确诊感染人数上升至1331人，其中5人处于重症监护中。肉联厂很多员工来自罗马尼亚、保加利亚、波兰等国。

这已经不是德国肉食加工行业首次暴发疫情。当地官员表示，将成立专家小组，从流行病学角度调查发生这次聚集性感染的原因，必要时将采取进一步措施。

检测结果

肉联厂切割部门感染人数较高

此次发生疫情的肉类联合加工厂位于北威州居特斯洛县。据当地政府发布的公告，针对这家肉联厂员工的核酸检测工作全部结束，已出结果的5899份检测中显示1331人感染，肉联厂切割部门感染人数远比其他部门高。

居特斯洛县20日要求肉联厂停产14天，以避免病毒进一步传播。此前，该县已要求肉联厂全部员工及家属隔离，当地中小学和幼儿园从18日起停课至29日。北威州州长拉舍特21日在与当地危机小组开会后表示，当前存在巨大的流行风险，不过相信还有机会将感染控制在肉联厂范围内，目前当地其他人群中还没有出现感染链。

德国卫生专家卡尔·劳特巴赫则认为，此次疫情从开始到被发现已过去很长一段时间，早已扩散至其他人群。由于这家肉联厂很多员工来自罗马尼亚、保加利亚、波兰等国，拉舍特承诺为其提供最好的治疗，告诫他们不要匆忙离开德国回国。

原因调查

低温潮湿环境或利于病毒传播

这已经不是德国肉类加工企业首次出现疫情。今年5月，北威州和石荷州已分别有一家肉联厂和一家屠宰场发生疫情集中暴发事件，各有200多人和100多人确诊。

瑞士日内瓦大学新发病毒性疾病中心负责人伊莎贝拉·埃克勒对媒体表示，潮湿的手和衣服会增加感染风险，调查部门还应弄清楚工人的口罩佩戴程度、是否保持了距离、是否执行了有关卫生规定。

也有专家怀疑肉类加工车间的低温潮湿环境有利于病毒传播。柏林沙里泰大学医院病毒学教授克里斯蒂安·德罗斯滕此前曾对媒体表示，肉类加工行业疫情频发或许证实了温度对疫情传播的影响，而这正是人们在冬季将会经历的。

近年来，德国不少肉类加工企业以代工合同雇佣中东欧工人，他们集中居住，乘班车集中上下班，这也被怀疑有利于病毒传播。德国联邦食品和农业部部长尤利娅·克勒克纳18日表示，有关部门应该彻查居特斯洛县员工的工作和住宿条件。

联邦劳工和社会保障部部长胡贝图斯·海尔19日也说，他计划在今年夏天提出法律草案，统计肉类加工行业工作时间，废止不合理的代工合同，同时有关方要明确责任，保证这一行业良好的工作、住宿和交通条件。

北威州卫生部长卡尔-约瑟夫·劳曼19日表示，将成立专家小组，从流行病学角度调查发生这次聚集性感染的原因，“必要时将不得不采取进一步措施”。

专家建议

消费者应避免徒手接触生肉

柏林卫生研究所所长克劳斯-迪特·察斯特罗表示，这批肉如果没有经过高温加热就不能食用。他建议消费者避免徒手接触生肉，处理生肉时应佩戴手套，并在处理完之后消毒。他同时强调，病毒存在于肉的表面而不是内部，锅内高温能够杀死病毒，因此做熟的肉没有危险。

德国生物科学卫生中心主任格奥尔格-克里斯蒂安·齐恩对媒体说：“过去我们常在生鸡肉或猪肉上发现多种病原体，但是因为烹饪，并没有发生感染。”为避免食源性感染，齐恩建议人们始终遵守卫生规定。

据新华社