德国肉联厂再曝感染 欧洲重启雷点重重

在接二连三的聚集性感染之下，肉类加工厂成了疫情扩散的高危地带。这次，德国最大的肉类加工企业通尼斯也中招了，657例感染，数千人被隔离，引发一片哗然。在欧洲陆续放开防疫禁令、解除边境限制之时，这一聚集性感染的事件无异于重磅炸弹，提醒各国注意，在解封和防疫的天平上，每一步都需要万分谨慎。

657例感染

放宽防疫禁令后，德国接连发生了多起聚集性感染事件，包括德国最大肉类加工企业通尼斯位于北莱茵-威斯特法伦州居特斯洛县的一家加工厂。截至当地时间6月17日，该工厂已有657名员工被确诊感染新冠肺炎。

根据该工厂在17日夜间发布的声明，约1000名员工接受了新冠病毒检测，983人的检测结果出炉，其中仅有326人结果为阴性，其余657人均呈阳性，工厂已于周三下午关闭。通尼斯食品公司是德国一家大型肉类加工企业。截至2018年，该企业共拥有1.65万名员工，年营收达到66.5亿欧元。

据悉，上述检测是于本月16日完成的，接下来还将对该企业其余数千名员工进行检测。居特斯洛县政府预计，随着检测结果的公布，还将发现更多确诊病例。

按照德国各州政府达成的协议，一旦有地区的感染率超过每10万人新增50例，当地政府将重启限制性措施。由于感染人数众多，居特斯洛县已经成立了一个危机小组，同时决定从18日起，紧急对全境中小学和幼儿园采取停课措施。同时，该县县长阿登纳表示，该企业7000名员工必须全部隔离。不过，目前该县尚未重启“封城”措施。

近一个月来，德国多地的肉类联合加工厂都暴发了聚集性感染事件。5月上旬，北威州科斯费尔德县的肉联厂暴发聚集性感染，200多人被确诊感染新冠肺炎。随后，巴符州的一家肉联厂约400人被确诊感染，下萨克森州的一家肉联厂也有98例确诊。

除了德国之外，在英国、美国、澳大利亚等，肉类加工厂均成为“重灾区”。据彭博社统计，截至5月，欧洲肉类加工厂有超过1000名工人确诊感染。美国食品与商业工人国际联盟报告称，截至5月底，美国肉类加工产业工人中有3000多人感染，44人死亡。

“德国猪肉的品质不错、屠宰量大，因此出口量在全球也比较高，我国好几年猪肉进口量最多的就是德国。通尼斯这家企业的屠宰量也很大，现在出了问题后，不止对德国本土猪肉供应有影响，可能也对全球供应造成影响。”中国生猪预警网分析师冯永辉表示。

冯永辉告诉北京商报记者，肉类加工是一条流水线，不能停工，所以一旦屠宰环节出现问题，马上就会影响到生产和养殖环节，农民就会缩减产能，美国猪肉价格就因为之前的屠宰厂疫情出现了涨价的情况，现在欧洲也有这种趋势。

值得注意的是，中国海关总署18日下午发布消息称，由于德国一家猪肉企业确认发生新冠病毒聚集性感染，暂停该企业对华出口，对已到港或即将到港的产品，海关部门全部予以暂扣，同时更新《符合评估要求的国家或地区输华肉类产品名单》，暂停来自上述企业的产品进口。

高危地带

“太多的工人在没有适当保护的情况下在肉类加工厂继续工作，再次在工厂和我们的社区引发了更多的感染。”美国南达科他州的农民尼克·内梅克直言。

没有防护意识、缺乏必要的防护措施，让屠宰业成了疫情扩散的高危地带。早在5月，德国之声就在报道中称，德国各地的肉类加工业，包括施泰因堡、科斯费尔德县在内，雇用了大量的东欧劳工。这些人多为季节性用工，住在无法保证社交距离的集体宿舍内。房间“拥挤不堪、已经发霉”，他们每天乘坐巴士，集体上下班，而车上人满为患。

根据联邦统计局的数据，德国目前有1500多家大型肉类加工厂，整个肉类加工行业雇用了12.8万人。据估算，肉类加工业中的工人有80%为移民，大部分来自罗马尼亚等国。而前述发生聚集性感染的通尼斯工厂中，就有大部分工人来自罗马尼亚和保加利亚。

关于此次的聚集性感染，通尼斯食品公司方面也表示，可能与德国日前解除边境管控、重新允许国民出境旅游有关，许多外国工人可以借此看望家人。此外，其车间内环境温度也有利于病毒传播。但通尼斯方面也表示，暴发的确切原因尚未确定。

从3月起，欧洲各国对不必要的旅行关闭边境并恢复检查站，以试图限制疫情的扩散。不过，欧洲农场工人（主要来自罗马尼亚）是获准旅行的少数人，多达3万名罗马尼亚人飞往德国，从事食品加工业。

如今，德国正在逐步取消由于新冠疫情而实行的边境管制，从6月16日起，德国对26个欧盟伙伴国、英国和4个申根区（非欧盟）国家解除入境限制。

但值得注意的是，根据欧洲疾病预防控制中心的数据，德国的确诊病例数远多于罗马尼亚或保加利亚。在过去的14天里，德国新增了4814例，而罗马尼亚为2898例，保加利亚为915例。

卷土重来？

虽然由于种种因素，屠宰业成了高危地带，但在各国整体管控放开的情况之下，屠宰业只是疫情卷土重来的一个缩影。

在冯永辉看来，屠宰厂发生聚集性感染更关键的原因还是和大环境有关，员工在参加社会性活动中很有可能会被感染，之后再进入生产车间就会造成大范围的传播。

聚集性感染的案例在欧美越来越多。就在6月15日，德国柏林新克尔恩区一处住宅街区也出现了类似的情况，截至当天晚间已经有54人被确诊感染。当地卫生部门负责人利克表示，传染链目前已经无法溯源。

在波兰，疫情发展也出现了反弹的迹象。近一个多月来，在波兰南部的煤矿大省西里西亚共有超过5000名矿工感染了新冠病毒，可能与矿工的工作环境封闭且潮湿有关，这加速了病毒的传播。

在意大利，罗马当地一家医院的群体感染事件已导致109人确诊。

对于疫情出现反弹的情况，世界卫生组织卫生紧急项目负责人瑞安12日也表示，当前世界大部分地区仍处于第一波疫情中，但因疾病传播程度并未减少到足够低的程度并得以保持，一些国家出现的病例增加可以象征第二波疫情或第二个高峰。

中国国际问题研究院研究员扈大威表示，现在的确有很大的不确定性，疫情反弹之前是有一个潜伏期的，但扩散的范围和反弹的程度很难提前掌握，反弹之后再去追溯追踪，如果检测能力有限、控制力度不够，很大程度上是比较危险的。

扈大威坦言，其实，各国放开可能也做好了这种心理准备。现在美欧等发达国家的压力比较大，发达经济体第三产占比较高，经济停下来之后财政上比较困难，短时间内政府还可以通过发钱来救助中小企业，但长时间可能就会对财政造成比较大的压力。

值得注意的是，在多起聚集性感染的现状之下，德国也谨慎起来了，德国联邦与各州政府17日举行会议商定，将继续执行保持1.5米社交距离、特定公共场合戴口罩、限制人员接触、加强卫生措施等政策，以应对疫情。德国总理默克尔当天表示，“只要相关疫苗和药物没有出现，我们就必须与病毒共存，并互相保护”。