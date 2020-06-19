海关:暂停德一猪肉屠宰企业产品进口

海关总署6月18日发布消息，中国海关已于前一天起暂停德国一家猪肉屠宰及其分割、冷藏企业的产品输华。目前海关总署已更新《符合评估要求的国家或地区输华肉类产品名单》，暂停来自上述企业的产品进口。对于已到港或即将到港的来自上述企业的产品，海关部门全部予以暂扣。

按照双边合作协议，德国官方主管部门向海关总署通报德在华注册的一家猪肉屠宰企业确认发生新冠病毒聚集性感染。根据中方要求，德方已暂停该企业（DE NW-ES 202 EG）及其分割、冷藏企业（ DE EZ 917 EG）对华出口。

海关总署18日发布《重点进口商品检验检疫监测情况通报》，根据6月11日至17日全国海关的监测显示，在对进口肉类、水产品、乳品、化妆品、谷物油籽、水果、活动物、种苗花卉等8类食品农产品68218批、347万吨、货值26.93亿美元的检验检疫中，检出不合格42批、358.15吨、货值69.77万美元；检验进口汽车及摩托、玩具、服装、一次性卫生用品等4类工业品18221批、13184辆、0.42万吨，货值4.86亿美元，检出不合格222批、1364辆、24616件，货值3574.91万美元。

同期，对进口肉类、水产品、蔬菜、水果、水生动物、短时或低温运输工业品等货物及其包装和操作环境取样实施新冠肺炎病毒监测，共检测样品32174个，其中货物样品8274个，内外包装样品20833个，环境样品3067个，结果均为阴性。

文/本报记者 张钦

背景

德国一肉联厂现600多例新冠病例

新华社电 德国大型肉类加工企业滕尼斯集团17日发布声明，确认集团旗下一家肉联厂本周以来已有至少657名员工新冠病毒检测呈阳性。

暴发疫情的肉联厂位于德国北莱茵-威斯特法伦州雷达-维登布吕克。卫生官员说，滕尼斯集团上报该厂共计983份新冠病毒检测结果，其中326人阴性、657人阳性。

雷达-维登布吕克所在的居特斯洛县政府下令关厂，立即隔离大约7000人，包括所有近期在厂内工作的员工。当地学校和托儿所自18日起关闭。

涉事肉联厂是德国规模最大的肉类加工厂之一。地方官员斯文-乔治·阿登纳说，这家肉联厂可能关闭10到14天，导致德国国内肉制品供应量减少大约20%。

阿登纳说，将分阶段对相关人群作检测。根据联邦政府先前发布的“解封”指南，假如某个地区达到一周内每10万居民累计50例新增病例，当地政府必须考虑重新实施严格的防控措施。肉联厂疫情导致居特斯洛县越过这条“警戒线”，但阿登纳说该县不会“封城”。

滕尼斯集团疫情小组组长格雷翁·舒尔策·阿尔特霍夫说，公司自2月以来全力防疫，无法解释肉联厂为何现在暴发疫情。肉联厂不少员工来自东欧，近期趁节日假期长途跋涉回老家。另外，工厂车间内温度低让病毒更易传播。

肉联厂暴发疫情的消息传出时，德国总理安格拉·默克尔正在与16个州的州长会面，讨论疫情应对进展。

德国3月颁布防控措施，要求全国民众“保持社交距离”，促使感染率显著下降，4月底开始放松限制。本月日均新增病例先前在300例至400例之间，但一些地区近期出现聚集性感染，主要关联肉类加工厂、宗教机构和餐馆。

德新社报道，北威州科斯费尔德一家肉类加工厂5月暴发疫情后关闭，政府下令肉类行业相关企业定期对员工作新冠病毒检测。北威州卫生部长卡尔-约瑟夫·劳曼17日宣布，全州肉联厂雇员及合同工将再次接受检测。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所数据显示，过去7天，412个县中156个县报告无新增病例；截至17日零时，德国累计新冠确诊病例187184例，累计死亡病例8830例。

德国政府本周推出疫情追踪手机应用程序，帮助民众查询自己近期是否接触过确诊病例。政府官员说，这一手机应用程序推出后24小时内下载次数超过600万次。