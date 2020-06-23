北京11天报告236例确诊病例

昨天下午，北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会第129场召开，北京市疾控中心副主任庞星火介绍，6月21日0时至24时，北京市新增新冠肺炎确诊病例9例，其中男性3例，女性6例；平均年龄48岁，最小35岁，最大68岁；均为外省户籍；丰台区5例、海淀区2例、西城区1例、朝阳区1例。已完成7例确诊病例调查，2例正在调查中。6月11日0时至6月21日24时，累计报告本地确诊病例236例。本市昨天下午还发布了近期12名病例的活动轨迹，多人无新发地直接接触史。

本市已有4个高风险地区

庞星火介绍了21日完成流调的7名病例的具体情况，多人居住地集中在丰台花乡，与新发地有交集。比如病例1，住丰台区花乡（地区）天骄俊园，工作单位为新发地市场，每日主要往返于家与新发地市场。病例2，住丰台区花乡（地区）天伦锦城，工作单位为新发地市场，每日主要往返于家与新发地市场。病例3，住丰台区花乡（地区）新发地经营者乐园，每日到新发地市场进行采购，然后到朝阳区工人体育馆南门下三条市场销售。病例4，曾到新发地市场采购。病例7，住丰台区花乡（地区）天伦锦城，与其他5位新发地市场商贩同住，为6月13日确诊病例的密切接触者，主要活动场所为家和居住小区。

由于出现了确诊病例，昨天下午，国务院客户端疫情风险查询系统显示，北京市海淀区田村路街道、朝阳区小红门（地区）乡升级疫情中风险地区。截至昨天下午，本市已经有39个街乡镇升级为中风险地区，另有4个高风险地区，涉及丰台区、大兴区、海淀区、西城区、房山区、东城区、石景山区、朝阳区、门头沟区、通州区10个区，其中丰台区12个，大兴区9个。

多名患者无新发地直接接触史

北京青年报记者注意到，有多名患者的活动轨迹，通报中没有新发地直接接触史，有的也不是确诊病例密接者。比如21日确诊病例中的病例5，女，47岁，河北人，住海淀区田村路街道玉海园一里，工作单位为天客隆超市永定路店。6月12日，患者曾到过永定路70号院，15日超市二层停业，患者居家无外出。17日，患者9时到永定路二街坊的库房清卖鸡蛋未进入社区，随后，到超市发三街坊便民店购买水果和蔬菜，18日、19日，患者自述无外出。20日，患者与丈夫到航天中心医院发热门诊咨询，21日确诊。

病例6，男，48岁，河北人，住海淀区田村路街道玉海园一里，为病例5丈夫。患者曾于6日至11日到锦绣大地批发货物，14日做核酸检测，15日取核酸检测结果，检测结果为阴性，之后返回家中，未再外出。16日患者开车去航天桥科技大厦物业餐厅送货物，17日至锦绣大地进货，18日至航天桥科技大厦物业餐厅送货、去西城区金融大厦地下一层物业餐厅，19日患者自述未外出，20日与妻子到航天中心医院发热门诊咨询，21日确诊。此外，庞星火补充通报的6月20日确诊5例病例中，两名病例的活动轨迹中也不包括新发地。

多人在确诊前去往商超购物

庞星火补充通报了6月20日确诊的5例病例情况。多人在确诊之前有购物经历，涉及商超包括凯德MALL大峡谷店、燕莎奥特莱斯、物美超市右安门店、右安门桥东果多美、小区生活超市等。其中有一人曾4次前往时代风帆大厦某按摩院。

北青报记者梳理发现，有2例确诊病例去过凯德MALL大峡谷店。具体情况为：家住海淀区八里庄街道核二院马神庙的32岁男性确诊病例，工作单位为北京某科技投资有限公司（朝阳区华严北里），每日主要往返于家与单位。6月5日，他到凯德MALL大峡谷店，6日至住总大厦(朝阳区慧忠里)，7日至燕莎奥特莱斯购物。6月14日其至某4S店做汽车保养（西城区德胜门外教场口街4号）。18日发病，19日开私家车前往海军总医院就诊后居家，20日由120救护车转运至海淀医院后确诊。

住丰台区长辛店街道珠光逸景2号院的39岁女性确诊病例，6月5日、8日至12日曾在丰台区嘉园一里居住，15日因北京市疫情原因，工作单位开始停工，此后未再去过单位，曾到凯德MALL大峡谷店。19日至丰台中西医结合医院发热门诊就诊，20日确诊。

另有一例先后4次前往时代风帆大厦某按摩院的62岁女性确诊病例，家住丰台区右安门街道翠林小区2里，6月11日其曾到新发地市场采购，并先后于8日、9日、10日、13日前往上述按摩院。6月10日患者前往物美超市右安门店购物，14日到右安门桥东的果多美购物，购物时均佩戴一次性口罩。14日午后发病后到医院就诊，20日确诊。

文/本报记者 李泽伟 王斌 刘婧

重点

2个施工工地发现确诊病例3人

在昨天的新闻发布会上，北京市住建委副主任丁胜通报，截至6月21日24时，排查住建系统16个区（平谷区无此情况）435个项目，去过新发地的人员743人，接触过来自新发地食材配送人员或其他人员的879人，共1622人，现已全部完成核酸检测。目前全市施工工地共发现确诊新冠肺炎病例3人，涉及2个工地。已及时会同相关区和疾控部门按照要求处置，相关工地采取了封闭管理措施，情况平稳。

丁胜表示，将严格执行施工现场封闭式管理措施，有新发地密切接触人员的工程项目暂时禁止人员出入；严格落实出入测温登记制度，体温异常人员不得进入施工现场；严格按照二级响应下十五项措施及相关防控指引要求，对办公室、宿舍、食堂、卫生间、淋浴间等室内场所定期进行通风消毒，重点对猪牛羊肉等食材的进货查验情况进行检查，确保来源可追溯。

同时，加大重点人员排查力度。丁胜再次强调，排查筛查人员应包括施工现场各参建单位（建设单位、监理单位、总承包单位、专业承包单位、专业分包单位、劳务分包单位等）所有人员。在做好10类人员核酸检测“应检尽检”基础上，对5月30日以来到过新发地（农产品中心批发市场、国际水产城、日用品市场等重点区域）的人员做好核酸检测全覆盖，并根据需要扩大检测范围。

医生也要主动报告身体状况

昨天下午的发布会上，国家卫生健康委专家组专家、首都医科大学附属北京佑安医院主任医师李素英介绍，医院感染管理和医疗质量、医疗安全密切相关，尤其是当发生医院感染暴发的时候，直接影响病人和医护人员的健康和生命安全。这次疫情发生以来，医疗机构始终将疫情防控、防止医院感染作为各项工作的重中之重，要求抓紧抓细、抓落实。大家知道，医护人员是群众生命安全的守护者，抗击疫情的主力军，一旦医院发生感染，不仅抗疫力量被削减，更会引起社会恐慌，影响治疗效果，医院一旦出现大量病例，许多同病区病人需要被隔离，严重的话整个医院也可能封闭隔离。

为了防止医护人员感染，医院采取多形式广泛宣传，要求病人佩戴口罩，去过高风险地区、发热门诊的要主动报告。同时医院采取预约就诊制度，分时段就诊，就是为了防止人员聚集。病人进医院大门要测体温，扫健康码，进入分诊台后，护士和接诊医生要仔细询问流行病学史，虽然筛查措施繁琐，但确实需要，希望能得到广大患者理解。为了确保病人安全，病人进院后还需要进行核酸检测、胸部低剂量的CT检查等。医护人员坚持首诊负责制、坚持接诊守卫生的同时，也要主动报告自己的身体状况，不能乱串科室。

本组文/本报记者 李泽伟 王斌 刘婧

核心

最新公布12例确诊病例都去过这些地方

昨天下午，北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会第129场召开。

北京市疾控中心副主任庞星火通报了近期12名病例的活动轨迹，多人无新发地直接接触史。

12名病例都去过哪些地方？北京青年报记者进行了梳理。

6月21日0时至24时确诊的7例病例活动过的场所

病例1，住丰台区花乡（地区）天骄俊园，工作单位为新发地市场，每日主要往返于家与新发地市场。

病例2，住丰台区花乡（地区）天伦锦城，工作单位为新发地市场，每日主要往返于家与新发地市场。

病例3，住丰台区花乡（地区）新发地经营者乐园，每日到新发地市场进行采购，然后到朝阳区工人体育馆南门下三条市场销售。

病例4，住西城区展览路街道南露园，6月8日到新发地市场采购，10日到家乐福超市白石桥店、芳邻家美百姓生活服务中心三里河路百万庄南街购物，12日到万润风景小区丰台区万泉寺女儿家, 并去附近的万泉盛景园小区废品收购站卖废品。

病例5，住海淀区田村路街道玉海园一里，工作单位为天客隆超市永定路店。6月12日曾到过永定路70号院，随后，到超市发三街坊便民店购买水果和蔬菜。

病例6，住海淀区田村路街道玉海园一里，为病例5丈夫，曾于6日至11日到锦绣大地批发货物。16日患者开车去航天桥科技大厦物业餐厅送货物，17日至锦绣大地进货，18日至航天桥科技大厦物业餐厅送货、去西城区金融大厦地下一层物业餐厅。

病例7，住丰台区花乡（地区）天伦锦城，与其他5位新发地市场商贩同住，主要活动场所为家和居住小区。

6月20日0时至24时确诊的5例病例活动过的场所

病例1，住丰台区右安门街道翠林小区2里，6月11日曾到新发地市场采购，8日、9日、10日、13日先后4次前往时代风帆大厦某按摩院。6月10日患者前往物美超市右安门店购物，14日到右安门桥东的果多美购物。

病例2，住大兴区青云店镇解州营村，主要活动地点为自家蔬菜大棚，15日晚上前往村内兴唐双益超市购物。

病例3，工作居住在丰台区南苑街道警备东路6号，系酒店客房部服务员，为6月18日确诊病例的密切接触者，主要在工作场所活动，10日到工作场所附近的便民超市购物。

病例4，住海淀区八里庄街道核二院马神庙，工作单位为北京某科技投资有限公司（朝阳区华严北里），每日主要往返于家与单位。

病例5，住丰台区长辛店街道珠光逸景2号院，6月5日、8日至12日曾在丰台区嘉园一里居住。

本组文/本报记者 李泽伟

王斌 刘婧

举措

通州完成10余万人核酸检测采样

20日报告确诊病例的北苑街道天时名苑小区已完成5000多人核酸检测

本报讯（记者 李泽伟）北京青年报记者昨天从通州区了解到，通州区已经设置了22个核酸检测采样点，目前完成采样达十几万人。此外，对于20日报告确诊病例的北苑街道天时名苑小区，已经完成5000多人的核酸检测采样，同时对小区周边进行了采样。

昨天上午，在通州区梨园镇的核酸检测采样点，上百人排起了长队，间隔都在一米以上，这个用10小时搭建好的检测点，选在了已经停用的云景国际汽配城大院内，远离人员密集的居民区，相对空旷。检测点搭建了面积约600平方米的候检大棚，既遮阳又保证通风。现场按照《通州区核酸检测集中采样点工作指引》的要求设立了报到区、候检区、采样区和清治区、半污染区、污染区，并施划了一米线。候检人员需经电子智能仪器进行测温，扫码输入信息提交个人信息。

北青报记者发现，检测点安装了3个18平方米左右的集装箱，每个集装箱可容纳两组医护人员进行检测。集装箱内安装有3匹的大功率空调，并统一配备了桌椅，还设立了工作台和服务台。工作台上摆放着电脑和各种表格，而服务台上放有矿泉水、绿豆汤、热水、口罩、消毒液和酒精等物品，便于医务人员休息时防暑降温、做好防护。与此同时，集装箱内放置有医务专用垃圾桶，后续进行医用垃圾处理和现场消杀工作。

昨天采样的人员包括副中心项目工程人员等。据介绍，该检测点日检测能力能够达到2000人。截至21日晚，梨园镇已检测了14689人，环境采样1194份。通州区卫健委副主任陈长春介绍，近期疫情发生后，核酸检测采样工作任务较重，最初全区设置了17个采样点，现在完成22个采样点的设置。通州区卫健委组织了700多人的采样队伍全区调配，现场设置按照市区相关标准进行，要求空旷、通风，工作人员穿隔离服、戴护目镜、戴N95口罩，每天区里统筹后把采样人员分流到22个采样点，减少聚集。自疫情出现后，整个通州区的核酸检测采样已经达十几万人。

通州区20日报告一例确诊病例，活动小区为北苑街道的天时名苑小区。据陈长春介绍，当时报告两名阳性人员，一人已确诊，另一人还在医院进一步诊断。通州区对该小区进行核酸检测，已完成5000多人的采样，“今天开始对小区周边大规模采样，包括病例去过的市场等，预计一天能完成”。