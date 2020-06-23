做好精准防控 全力遏制疫情蔓延

北京新增本地确诊病例下降至个位数，不是偶然，也不是侥幸。目前报告的病例中，有很多轻型和普通型病例，有不少处在潜伏期的无症状病例，充分表明防控工作跑在了病毒的前头。确诊病例数字还可能起伏，控制疫情规模和遏制疫情蔓延势头是重中之重，我们仍要时刻提高警惕，继续全力以赴，稳步保持防控向好态势。

9例！新发地批发市场聚集性疫情持续8天后，北京新增本地确诊病例数首次降到个位数。6月22日，北京疫情防控第129场新闻发布会通报，21日新增本地新冠肺炎确诊病例总数有所下降，北京成功在最短时间内摸清了疫情传播的底数和重要风险点，遏制了疫情蔓延的势头，向好发展态势清晰。

确诊病例自此次疫情发生以来首次降至个位数 ，是对连日来奋战在抗疫一线工作人员的极大鼓舞，也提振了北京全民抗疫必胜的信心。目前首都疫情形势依然严峻复杂，需要动员社会各方力量，尽一切努力将疫情防控关口前移，绝不放过任何蛛丝马迹，绝不放过任何漏洞死角，共同将疫情防控网织密织牢。

此次新发地批发市场聚集性疫情，给北京疫情防控工作带来严峻的考验。新发地批发市场每日客流量巨大，上下游关联的运输、商超、餐饮、服务等行业都与市民生活密切相关。面对连续8天新增确诊病例两位数增长，北京疫情防控工作争分夺秒，主动出击，快而不乱，疫情防控的精准化思路一以贯之。

北京6月13日进入疫情防控非常时期以来，对社区防控实行了精准化防控举措。截至目前，北京共有4个高风险和39个中风险地区，涉及10个区，社区风险等级随动态调整。根据疫情及确诊病例数据的差异，不同风险等级社区分别采取不同的封控管理方式，有的社区实行全封闭管理，有的社区凭健康码可以通行，低风险地区的社区居民生产生活在二级响应下正常进行。

应急响应升至二级后，除暂停部分省际公共客运交通外，北京做了一个与此前不同的规定：中高风险地区人员禁止离京，其他人员“非必要不出京”，离京人员需持七日之内核酸阴性证明。这意味着把疫情防控关口前移，在有可能造成移动传播风险之前，有效阻断大规模跨省域的疫情传播。同时，正常生产生活秩序中必要的公务出差、私人探访等活动，在安全可控范围内可继续进行。

社区精准防控对北京这座特大城市非常有必要，且初步取得显著成效。城市一个局部受到疫情冲击，社区精准防控能够迅速将疫情控制在最小范围内，减少对城市全局社会生活秩序的影响，没有受到疫情冲击的区域继续稳步加快恢复生产生活。疫情防控举措细化到城市治理的最小单位社区，是精准化防控思路的重要体现，也是城市力保常态化防控下正常运转，一手抓防疫防控，一手抓生产生活的具体实践。

精准防控的思路不仅体现在社区精准封控管理方面，也体现在疫情源头锁定、核酸检测筛查等精准研判、主动出击的精准防控措施上。新发地批发市场被迅速确定为此次疫情发生地后，市场关闭，市场相关工作人员即时隔离检测观察。8天来确诊病例被逐一筛查报告出来，但具有潜在感染和传染的高风险人群一直在可控的范围内，有效遏制了疫情进一步扩散。

同时，通过大数据扩大调查范围，所有与新发地批发市场相关联的重点人群都一一被划定出来，按照六类重点人群“应检尽检”、其他人员“愿检尽检”原则，进行全员核酸检测。一周多的时间以来，北京核酸检测能力不断突破，看似千头万绪的各类检测结果不断出炉，实际上都是在有计划、有步骤地缩小疫情可能蔓延的范围，摸清疫情传播的底数和风险点。精准化防控思路运用在了新发地聚集性疫情这场有准备的阻击战中。

北京新增本地确诊病例下降至个位数，不是偶然，也不是侥幸。目前报告的病例中，有很多轻型和普通型病例，有不少处在潜伏期的无症状病例，充分表明防控工作跑在了病毒的前头，疫情可防可控。确诊病例数字还可能起伏，控制疫情规模和遏制疫情蔓延势头是重中之重，我们仍要时刻提高警惕，继续全力以赴，稳步保持防控向好态势。（本报评论员 金雨红）