疫情反弹　澳第二大州重新收紧防疫

澳大利亚人口第二大州维多利亚州20日宣布，将重新施行严格的防疫限制举措。该州连续4天单日新增新冠确诊病例达到两位数。

维州原定22日起放松防疫限制举措，重新开放健身房、电影院、室内运动中心，允许举办演唱会。不过，维州疫情近期出现反弹迹象，20日新增确诊病例25例。

维州州长丹尼尔·安德鲁斯20日对州内家庭无视防疫指导方针表达不满。他告诉记者，不少家庭开始聚会，“仿佛疫情已经结束，但它没有”。

安德鲁斯说，维州将重新收紧人员聚集限制，家庭来访人数不得超过5人，公共聚会人数上限为10人。这一举措22日起施行，7月12日结束。

6月以来，维州一度允许至多20人聚集的家庭聚会和户外活动。

维州将推迟实施一项“扩容”计划，该计划允许咖啡馆和餐厅接待人数上限由20人增至50人，现在将推迟3周至7月12日以后施行。不过，健身房、电影院等将按原计划22日起重新营业。

安德鲁斯说，郊区如果频现确诊病例，那里可能面临更为严格的“封城”举措。

除维州和邻近的新南威尔士州，澳大利亚其他地区近日没有新增确诊病例。澳大利亚迄今新冠确诊病例累计超过7400例，其中大约四分之一出自维州。（刘秀玲）