这些技能一定要学会！关键时刻可以救命

目前，我国的心血管疾病患者高达2.3亿人，每年我国发生心源性猝死达54.4万例，也就是说平均每天大概有1500人出现心源性猝死。对于在医院外发生的心源性猝死，生存率不足1%。（数据来源：《美国医学会杂志·心脏病学》陈玉国教授）如果有一天真的遇到了一位心脏呼吸骤停的患者，你敢不敢上前救助呢？你能否成功施救呢？

对于儿童来说，窒息是造成心脏呼吸骤停的最主要原因，因此要注意让儿童远离会导致其窒息的物品。对于成年人，受到严重创伤、大量失血等可能导致心脏、呼吸骤停，因此在做运动、开车或进行其他存在危险性的活动时一定要保障自身安全。对于老年人，由于老年人多合并有心血管疾病等慢性疾病，故对于其自身慢性病要按时、遵医嘱进行治疗。

遇到心脏呼吸骤停的患者该如何施救？

首先，在施救前进行安全评估。要注意自己和伤员的安全，以防出现其他危险情况。例如，在车祸现场或易爆炸的情况下，要及时转移，保证人身安全。

第二，判断患者是否还有意识，在这个过程中不能对伤员进行剧烈摇晃。若患者是由创伤造成的心脏呼吸骤停，则摇晃可能会造成对患者颈椎的创伤，甚至可能导致患者出现高位截瘫。因此建议轻拍患者双肩并大声呼喊观察其是否还有意识。

第三，向旁边的人寻求帮助。若旁边没有其他人，可以先大声呼喊进行求救，与此同时拨打120进行求助。一定要向调度员表达清楚患者的情况以及事发地的具体位置，认真按照调度员的要求去完成相关救助，在调度员挂掉电话之前要保持通话。

第四，判断患者是否还有呼吸。用眼睛直视患者的胸部或腹部，观察其是否还有呼吸运动，评估时间约为5~10秒。若患者无呼吸或存在濒死叹息样呼吸，则认为其已经发生心跳呼吸骤停。

最重要的就是对其进行心脏复苏。“胸中间、用力按、快快按、胸回弹、莫中断”。将手放在患者胸部正中间靠近胸骨中下段，尽量避开胸骨末端，双手重叠掌根按压，用力、快速（100~120次/分钟）、不中断地按压其胸部，按压深度至少达到5公分，儿童及婴儿按压深度要达到胸廓深度的三分之一左右。

受访专家：华中科技大学同济医学院附属同济医院心血管内科副主任医师周宁