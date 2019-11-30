远离猝死？“一戒二控三调四改善”、心肺复苏你得会

35岁的台湾演员高以翔在录制节目过程中奔跑时突然倒地昏迷，虽经抢救最终还是因“心源性猝死”不幸离世。 这个连日来刷爆网络的消息，让我们唏嘘不已的同时，不禁又关注起自己的“小心脏”。

医生提示“资深”中年人，远离猝死，日常生活中要做到“一戒二控三调四改善”。特别是那些“蓄谋已久”的猝死前症状，千万别大意。心脏骤停的急救只有短短“黄金4分钟”，你掌握这项技能吗？

这些有“蓄谋”的症状 别忽视

据媒体报道，高以翔运动时突然病发倒地，称之为运动性猝死。根据医生判断，患者为心源性猝死。那么，什么是心源性猝死，什么又是运动性猝死？心源性猝死顾名思义是由心脏原因引起的死亡，猝死是指平素身体健康或貌似健康的患者，在出乎意料的短时间内（世卫组织认为是6小时），因自然疾病而突然死亡。一个小时之内的猝死一般是心源性猝死。运动性猝死大部分都属于心源性猝死。

近年来，随着我国心血管病发生率的不断增高，年龄呈现年轻化趋势，心脏猝死的发病率也明显增加，中青年的猝死已经由不得大家不引起重视。

有的患者在心源性猝死前的数天或数周，甚至数月可出现胸痛、气促、乏力、软弱、持续性心绞痛、心律失常、心衰等不典型的症状。如果出现上述症状，应停止运动，尽快就医。不过，也有些患者亦可无前驱症状，瞬即发生心脏骤停。

远离猝死 “一戒二控三调四改善”

如果您正处于步入中年，或者已经是“资深”中年，您务必做到“一戒二控三调四改善”：

一戒烟 烟是万恶之源，应当力戒。

二控 体重和三高肥胖是健康的重大威胁，也会加重心脏负担。高血糖、高血压、高血脂是公认的危害心脑血管健康的原因。

三调 调饮食、调心理、调节奏：清淡饮食，心情愉快，放慢生活节奏，有利于成为一个真正健康的人。

四改善 改善作息时间，改善夫妻性生活，改善人际关系，改善工作环境。

作息时间不规律是目前猝死人群普遍的特点，这些猝死者都是长时间加班熬夜，切记早睡早起才能身体棒；夫妻性生活缺少的问题已经逐步成为社会问题。工作压力和生活压力不断增大，疲于应对，没有时间和精力进行性生活。但是性生活是放松和享受的时间，可以有效地缓解压力，一旦失去这个机会，压力压迫无从解压。切记，和谐性生活对于身体健康特别重要。每周保证2次左右的美满性生活有利于释放压力；人际关系改善，时常三五个好友相聚，聊聊工作和生活，可以将不满情绪向好友倾泻。这也是现在女性很少猝死的一个原因，女性愿意同闺蜜分享自己的生活、工作；改善工作环境，哪怕仅仅摆上一盆花花草草，都有可能带来不一样的感受。

心肺复苏 这项急救技能你得会

对于人而言，抢救的黄金时间就是患者倒地的4分钟之内，最多不超过6分钟。超过这个时间开始抢救成功率低，会对大脑产生不可逆的损害。

今天我们来介绍下猝死急救必备技能心肺复苏术。作为普通人至少应当掌握前三步，后续可以交给医生。当然实施急救前，要先确认患者是否真的心跳骤停。主要看三点：意识停止，呼之不应；呼吸停止；心跳停止（最为恰当的方式是摸颈动脉波动，但也可触摸脉搏或者心前区）。这个判断需要简单快速，数秒钟完成。同时呼救或者拨打120求救。

第一步：胸外心脏按压 立即建立新的血液循环最关键。对于非专业人士，并不需要动作那么规范，不能害怕自己动作不规范而不敢抢救。胸外心脏按压的方法为，在位于患者胸骨下半部，两个乳头连线的中点，用左手掌根部紧贴患者胸部，两手重叠，左手五指尽量翘起，双臂伸直，用上身力量连续用力按压30次，按压频率100-120次/分钟，按压深度为胸骨下陷5-6厘米。

平时大家可以在家用大白菜感受一下这个速度和力度。按压以后务必保证胸骨完全弹回后重新按压，尽量避免中段按压。

第二步：打开气道 迅速查看口腔内有无异物，在这个过程中尽量保护伤患颈椎。紧急情况可以用衣服裹住手指将口腔异物、假牙等掏出。接下来是打开气道，把左手手掌肚放在病人前额处，右手中指、食指放在下颌，左手向下压，右手向上抬，同时用力，使昏迷者头后仰。

第三步：人工呼吸 施救者吸气后张大口，包住昏迷者的口，使劲吹气，同时应当捏住昏迷者的鼻子。吹气时间大概1-2秒，松鼻子，放气1秒，再按刚刚的方式进行第二次人工呼吸。第二次吹气完成后立即再次胸外心脏按压。

如此反复，直至医生到达现场或者昏迷者恢复心跳，不得停止。文/莫志强（北京儿童医院顺义妇儿医院）