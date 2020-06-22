百事食品公司大兴分厂8人确诊

北京青年报记者从昨天的发布会上了解到，6月20日0时至24时，本市新增新冠肺炎确诊病例22例，其中通州区近期首次报告病例。百事食品（中国）有限公司位于大兴区磁魏路的分厂发现一起聚集性病例，已经有8人确诊，截至6月20日18时，已追查到密切接触者87名，全部集中隔离,大兴分厂已停产。

北京市疾控中心副主任庞星火通报，6月20日0时至24时，本市新增新冠肺炎确诊病例22例，其中男性11例，女性11例；年龄平均42岁，最小1岁7个月，最大86岁；北京户籍10例，外省户籍12例；丰台区10例，大兴区8例，海淀区3例，通州区1例。

截至昨日，本市从6月11日以来已累计报告227例新冠肺炎确诊病例，本轮疫情影响范围已经扩大至10个区，分别为西城区、丰台区、大兴区、东城区、朝阳区、海淀区、石景山区、门头沟区、房山区、通州区。其中，通州区为近期首次报告病例。

北青报记者了解到，在新增的22例病例中，5人在新发地市场工作，5人曾到新发地采购，另有4人为此前确诊病例的密切接触者，发病后被确诊。其中，最小的患者为一名1岁7个月大的女婴，湖北人，住丰台区花乡，其母亲在新发地市场工作，该患儿为6月13日和17日确诊病例的密切接触者，17日发病，20日确诊，临床分型为普通型。

根据通报，截至6月20日24时，大兴区孙村乡磁魏路1号百事食品（中国）有限公司，共发现8例确诊病例，其中2人曾到过新发地市场采购。综合流行病学调查情况，考虑为一起与新发地市场相关联的聚集性疫情。

百事公司大中华区集团事务部企宣总监樊志敏在发布会上介绍，百事食品（中国）有限公司磁魏路分厂监测到新发地批发市场输入个案后，迅速启动应急预案。6月15日，首例病例确诊，当日早8点，立即停止生产，全厂消杀，封闭所有库存，禁止外运。6月15日全部员工居家隔离，6月16日全部员工进行核酸检测。6月20日转运480人到集中隔离点隔离，这480人核酸检测结果均为阴性。同日，对所有员工共同居住人员全部落实居家隔离观察。在流调方面，截至6月20日18时，已追查到密切接触者87名，全部落实集中隔离措施。

此外，6月16日，大兴区疾控中心对工厂内外环境进行涂抹取样，结果均为阴性。6月15日和20日，对食堂、更衣室、车间洗手区、厕所、流水线工作区等两次进行全面环境消杀。

文/本报记者 蒋若静 武文娟 林艳