本报北京6月21日电 （记者朱竞若、王昊男）6月20日，北京市新增新冠肺炎确诊病例22例，防控形势依然严峻。北京坚持防控关口前移，牢牢抓住核酸检测这个精准防控的有效手段，统筹多方力量，核酸检测能力迅速扩大，成为“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”防控机制的有力支撑。同时，全力保障社会有序运转。

各方资源快速集结，核酸检测能力迅速扩大。北京加强统筹调度，不断提升防控工作组织力执行力战斗力。在这场检测之战中，疾控中心全覆盖，二级以上医院迅速集结，第三方检测机构成为重要补充力量，同时加强信用体系管理，对第三方检测机构的检测能力和承担的任务量、检测质量进行全面评估和监控。北京市卫生健康委员会新闻发言人高小俊介绍，截至6月20日，核酸检测机构从98所扩至124所，日最大检测能力从10万份扩增到23万份以上。如采用5∶1混检，每日可检测近100万人。

国家卫健委还从湖北、辽宁等地抽调检测人员212人，组成了10支检测队支援北京，每天可提供约3万个样本的检测能力。与此同时，北京广泛动员街乡及社区工作人员、志愿者、下沉干部、在职党员等参与组织动员、服务保障工作，截至目前参与工作的已达20万人次。

制定个性化工作方案，教学、考试、毕业工作平稳有序。根据疫情防控要求，北京各学段学生均不到校。针对非毕业年级，北京市迅速组织开展线上教学，5类14家平台提供了3222节优质学科课程。初高三年级方面，6月20日，39142名北京考生已顺利完成2020年高考第二次英语听力机考。北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍，对集中医学观察、居家观察等疫情管控相关特殊考生，北京制定了一类考生一策的个性化工作方案，确保考试顺利完成。在高校方面，以食堂等为重点的环境消杀和相关人员核酸检测正在开展，针对毕业生需求开展“一对一”沟通，“一人一策”服务。

社会运转有序，各项生活必需品供应稳定。受新发地暂时休市影响，北京蔬菜上市总量有所减少，但总体保持稳定。据监测，一周以来，北京七大批发市场蔬菜上市量日均稳定在1.1万吨左右，20日上市量达1.24万吨，供应总量继续扩大。

《 人民日报 》（ 2020年06月22日 02 版）