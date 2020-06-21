北京蔬菜等生活必需品供应货源充足

在20日下午召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市商务局二级巡视员王洪存表示，在北京市各部门和行业协会特别是大型连锁商超等骨干企业的共同努力下，北京目前蔬菜等生活必需品供应货源充足。

受新发地暂时休市影响，北京蔬菜上市总量有所减少，但自14日以来，政府和市场的双向发力，蔬菜市场供应总体保持稳定。据监测，一周来7大批发市场蔬菜上市量日均稳定在1.1万吨左右，20日上市量达1.24万吨，供应总量继续扩大。15日至19日，依托自身直采渠道的物美、京客隆和超市发等8家大型连锁超市蔬菜供应量日均达到2125吨，比12日增长80%。目前，8家大型连锁超市库存充足。此外，全市粮油肉蛋流通渠道畅通，货源充足，品类丰富，供应稳定。

按照国家发展改革委、商务部和北京市委市政府统一部署，北京市发展改革委、北京市商务局统一调度，首农食品集团通过商超、批发市场、团购团餐、电商渠道已销售国家调拨的蔬菜125吨。首农食品集团在河北高碑店设立“蔬菜进京协调办公室”，6月19日组织包括西红柿、生菜、圆茄等30个品种1243吨蔬菜进京，并通过超市、二级市场等全部完成发货。6月20日，又有1000多吨新鲜蔬菜起运发往北京。

北京市各一级批发市场、大型连锁商超及电商平台积极行动，开展商超餐饮结对子帮扶、大手拉小手和承诺不涨价活动。物美、京客隆、华冠、家乐福和超市发发挥产地优势，积极为机关单位、学校食堂和餐饮企业等提供产地直采，目前已对接400余家餐饮单位。首航依托覆盖全国的生鲜供应链平台，为中小零售商提供服务，承诺疫情期间，所有生鲜类商品批发价供应，已为多家便利店和小超市供应蔬菜水果75种30余吨。超市发集团对辖区内小型企业进行帮扶，日配送33个品种达3500公斤。目前，18家连锁超市已全部承诺，各自对10种与百姓生活相关的蔬菜锁定价格，一个月内不涨价。（记者吴文诩）