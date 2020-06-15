北京多部门、企业全力稳住菜篮子

目前，北京多部门、企业正全力稳住“菜篮子”，网传北京断粮系谣言。

北京市商务局二级巡视员王洪存14日表示，目前，北京市区各级商务部门正多措并举协调调度市场资源，增加库存，加大市场供给。北京市场供应有保障，在货源上没问题，只是由于对新发地的管控措施，原有的流通渠道暂时受到一些影响。希望市民不信谣、不传谣，不抢购，不囤积，合理购买和消费蔬菜等生活必需品。

保障市场供应 新发地设置指定临时交易场地

王洪存介绍，新发地市场是北京重要的“菜篮子”，为保障北京市蔬菜水果的正常供应，北京市设置了指定临时交易场地，将原在市场内交易的蔬菜和水果转移至指定区域进行。

蔬菜指定交易区域为：国际名酒城场地、新发地市场大货车停车场、新发地村停车场、新发地北桥东侧国际水产城场地。水果指定交易区域为：盛芳国际花卉总部基地北二门羊坊临时交易场区。运送牛羊肉的车辆，分流至西四环岳各庄桥东北角的岳各庄批发市场内。

大型蔬菜批发市场、商超加大供应力度

在大型市场和商超方面，相关企业表示可保障蔬菜、水果、肉类、米面粮油等民生商品的货源稳定。

目前，北京除新发地之外的其他大型批发市场增加了进货量，据统计，岳各庄、大洋路等六大批发市场6月14日蔬菜上市量15517吨，占北京蔬菜上市量的比例由新发地暂时休市前的21.8%提高到64.7%，其中锦绣大地蔬菜上市量增加了2倍,大洋路蔬菜上市量增加了3倍。

岳各庄农副产品批发市场决定延长交易时间，扩大交易量。肉类大厅营业时间从原来的9时至23时变为8时至24时，猪肉上市量从原来每天1000头增加到每天2000头到3000头，牛肉羊肉上市量从原来每天300头增加到每天800头到1000头，蔬菜上市量从原来每天100万公斤增加150万公斤。

北京超市发董事长李燕川表示，超市发在14日晚将从河北等地运入500吨蔬菜，是平常的4倍，保证北京市场供应。物美集团党委书记许丽娜表示，物美在14日晚将向北京运入蔬果2100吨，是平时的3.5倍。苏宁家乐福首席运营官兼华北区总裁张其喆表示，家乐福已经在积极组织货源，会提高2倍至3倍的日订量来调配货源，保障北京市场菜、肉、蛋、奶及防疫产品等供应充足。

公布大型商超联系方式 小型菜站可对接找货源

14日，北京市商务局公布主要大型连锁超市门店信息，信息包含了连锁超市总部联系方式、超市门店的地址和门店电话等信息。北京市商务局在通知中提示，小型便民菜店等可与连锁超市开展对接与合作。

受新发地市场休市影响，部分依靠新发地市场货源的小型便民菜店受到影响，货源紧张。大型连锁超市可依靠自己的原产地直采渠道加大供货量。来自多家超市的数据显示，13日以来，北京各大连锁超市企业的蔬菜备货量已经达到平时的2倍至3倍。

根据北京市商务局公示信息，可参与对接合作的超市包括物美、超市发、京客隆、家乐福等各大商超的511家连锁门店。（记者吉宁 阳娜）