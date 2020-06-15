北京市生活必需品总体供应平稳 六大批发市场14日蔬菜上市量超15000吨

北京市商务局二级巡视员王洪存14日在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第116场新闻发布会上介绍，从13日的情况看，北京市生活必需品总体供应平稳，秩序良好，主要商超的供应比较稳定。

王洪存表示，从业态看，超市由于准备充分，反应迅速，机制健全，渠道畅通，补货速度比较快，能够在短时间内解决蔬菜等百姓关心的生活必需品缺货问题。一些社区菜市场，小门小店，受补货机制、供应渠道等多种因素影响，解决缺断货速度不如大店快。总体上看，新发地临时关闭后出现的市场反应，比预期的要好。

目前，北京市除新发地之外的其他大型批发市场增加了进货量，据统计，岳各庄、大洋路等六大批发市场6月14日蔬菜上市量15517吨，占全市蔬菜上市量的比例由新发地暂时休市前的21.8%提高到64.7%，其中锦绣大地蔬菜上市量增加了2倍,大洋路蔬菜上市量增加了3倍。各大型商超均已采取多种措施加强货源组织和调运，如家乐福加大从河北蔬菜基地直采量，14日蔬菜供应量增加了3倍，超市发蔬菜供应量增加了3倍，物美果蔬供应量达到平时3.5倍。

王洪存介绍，目前全市200多家二级市场总体平稳，对一时缺货的市场，通过各区的“点对点”补货机制，由周边的大型商超和批发市场对二级市场予以帮扶，保证市场的正常供应。很多区还准备了蔬菜直通车，随时待命，哪个地方出现补货请求，可以随时随地提供帮助。

下一步，北京市商务局将继续加强监测，除对一级批发市场和大型连锁超市的监测外，通过多种方式，关注和加强对二级市场和小门小店供应情况了解，发现问题及时解决。同时建立督导机制，约谈问题部门。同时将进一步发挥各区属地责任，强化点对点补货，完善各大商超、一级市场与二级市场和小门小店的对接机制。目前，北京各级商务部门正多措并举协调调度市场资源，增加库存，加大市场供给。（记者阳娜）