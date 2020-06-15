热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京市生活必需品总体供应平稳 六大批发市场14日蔬菜上市量超15000吨

2020年06月15日08:30 来源：新华网

　　北京市商务局二级巡视员王洪存14日在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第116场新闻发布会上介绍，从13日的情况看，北京市生活必需品总体供应平稳，秩序良好，主要商超的供应比较稳定。

　　王洪存表示，从业态看，超市由于准备充分，反应迅速，机制健全，渠道畅通，补货速度比较快，能够在短时间内解决蔬菜等百姓关心的生活必需品缺货问题。一些社区菜市场，小门小店，受补货机制、供应渠道等多种因素影响，解决缺断货速度不如大店快。总体上看，新发地临时关闭后出现的市场反应，比预期的要好。

　　目前，北京市除新发地之外的其他大型批发市场增加了进货量，据统计，岳各庄、大洋路等六大批发市场6月14日蔬菜上市量15517吨，占全市蔬菜上市量的比例由新发地暂时休市前的21.8%提高到64.7%，其中锦绣大地蔬菜上市量增加了2倍,大洋路蔬菜上市量增加了3倍。各大型商超均已采取多种措施加强货源组织和调运，如家乐福加大从河北蔬菜基地直采量，14日蔬菜供应量增加了3倍，超市发蔬菜供应量增加了3倍，物美果蔬供应量达到平时3.5倍。

　　王洪存介绍，目前全市200多家二级市场总体平稳，对一时缺货的市场，通过各区的“点对点”补货机制，由周边的大型商超和批发市场对二级市场予以帮扶，保证市场的正常供应。很多区还准备了蔬菜直通车，随时待命，哪个地方出现补货请求，可以随时随地提供帮助。

　　下一步，北京市商务局将继续加强监测，除对一级批发市场和大型连锁超市的监测外，通过多种方式，关注和加强对二级市场和小门小店供应情况了解，发现问题及时解决。同时建立督导机制，约谈问题部门。同时将进一步发挥各区属地责任，强化点对点补货，完善各大商超、一级市场与二级市场和小门小店的对接机制。目前，北京各级商务部门正多措并举协调调度市场资源，增加库存，加大市场供给。（记者阳娜）

(责编：许心怡、许晓华)


推荐阅读

医保政策小问答：参加医保，到底有什么好处？   近日，为了让广大参保人更直观便捷地了解医保政策，一看就懂、一学就会，国家医疗保障局制作了“医保政策小问答”系列动画，让你两分钟快速了解最新最实用的医保政策。今天，让我们先来了解一下，参加医保到底有哪些好处。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn