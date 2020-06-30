北京加强对危重型病例救治 16例重型患者转为普通型

人民网北京6月30日电 （董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，首都医科大学附属北京地坛医院副院长吴国安介绍，6月11日，新发地聚集性疫情发生以来，社会高度关注疫情变化和确诊病例救治情况。按照北京疫情防控工作领导小组医疗救治和防院感组的要求，集中全市优质医疗资源，全力做好救治工作。6月29日，确诊病例何某某经过医护人员的精心治疗，已经康复出院。今天又有一名确诊病例刘某某康复出院。

截至6月29日24时，北京地坛医院累计收治确诊病例325例，其中男性181人，女性144人，平均年龄42岁，最大年龄86岁，最小1岁7个月。其中轻型病例56例，普通型病例262例，重型病例4例，危重型病例3例。救治工作主要体现以下特点：

一是完善救治协调机制。医疗救治和防院感组和市卫生健康委针对本次疫情特点和确诊病例的实际情况，进一步完善救治协调指挥机制，充实医疗救治分组和重症救治分组力量，坚持每天会商医疗救治情况，统筹协调开展医疗救治工作。

二是集中医院进行收治。目前所有病例都集中收治在地坛医院，便于集中资源、集中精力收治确诊患者。地坛医院为做好收治工作，已提前做了相关准备，腾出床位，目前收治能力达到1070张床。

三是集中资源进行救治。曾参加援鄂医疗队、具有丰富救治经验的协和医院杜斌、朝阳医院童朝晖、宣武医院姜利、北京中医医院刘清泉等危重症和中医救治专家，以及参加小汤山医院救治的医疗力量集中到地坛医院共同参与救治，目前共抽调了市属18家医院105名医护人员。专家每天进病房诊查病人、集体会诊会商，研究制定一人一策个体化治疗方案。地坛医院成立了多学科救治专家组，每天两次对病人进行筛检，及时评估病情变化，将符合重症病例条件的及时转入ICU病房或重症病房，加强监护。

四是坚持中西医并重。目前参加救治的中医专业医护人员近30人，使用临床证明行之有效的药物和治疗方法，辨证施治、一人一方。轻型和普通型患者以中医药治疗为主、西医对症治疗，重症和危重症采取中西医并重治疗。目前中医药治疗率达到100%。与此同时，加强对患者的心理疏导，加强心理干预治疗。

五是加强对危重型病例救治。截至6月29日24时，累计收治危重症4例、重症20例，重症和危重症占7.4%，明显低于今年1～4月份收治的国内和境外患者中的情况。其中1人曾应用ECMO联合呼吸机支持，3人单独应用有创呼吸机支持，3人应用无创呼吸机，17人应用经鼻高流量氧疗。有22名危重型和重型患者使用康复期血浆治疗，其中19名患者病情得到有效改善。目前已有1例危重型患者转为重型，16例重型患者转为普通型。

吴国安表示，今后一段时间，预计将有更多患者康复出院，回归社区，回归家庭，回归正常工作和生活。