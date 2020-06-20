防扩散“控制增量减少存量”  北京更高标准争分夺秒控疫情

本报北京6月19日电 （记者朱竞若、王昊男）截至6月18日24时，北京新发地批发市场聚集性疫情，累计报告新冠肺炎确诊病例183例。目前，首都疫情防控形势依然严峻，疫情防控工作仍然有不确定性。面对“控制增量，减少存量”的双重压力，北京以更高标准更严要求，精准防控，全力做好早发现、防扩散等各项防控工作，全力以赴救治患者，争分夺秒控制疫情。19日，北京对13个行业发布了新的防控指引。

核酸检测，精准防控。北京以战时机制科学调配力量，提高检测能力，扩大检测范围，按照“市级统筹、属地负责，突出重点、分批实施，采检分离、安全有序”原则，应检尽检，愿检尽检。对6类“应检尽检”人员实行集中统一检测，“愿检尽检”人员实行预约登记检测。记者在东城区天坛体育中心采样点看到，体育场被临时划分为等候区、登记区、检测区三大区域，现场设置一米线，每小时消毒一次，还为医护人员设置了降温桶、水雾机、休息室等各种保障设施，现场秩序井然。

流调溯源，全力以赴。18日，北大国际医院1名急诊科护士确诊，为原确诊患者密接者。昌平区副区长吴彬介绍，昌平区接到报告后，迅速对医院采取封闭管理措施，同时围绕病例活动轨迹，追踪所有密切接触者，落实隔离观察措施。目前，已对患者进行严密流行病学调查，将追根溯源，随调、随控、随检。北京市疾控中心副主任庞星火介绍，中国疾病预防控制中心以及江苏省、浙江省、山东省、河南省疾病预防控制中心，已经各派10名流调人员支援北京，协助开展流调和分析工作。同时，市区两级干部下沉基层值守，全面开展流调排查。

医疗救治，集中优势。目前，北京确诊病例均在地坛医院，最小8岁，最大70岁。地坛医院本部已扩充救治床位和能力，医疗床位达到1070张。地坛医院副院长吴国安介绍，北京已从18家市属医院抽调102名医务人员，包括医生26名、护士62名、检验人员8名、放射人员6名，支援救治工作。其中包括16名具有丰富重症救治经验的护士，并将曾在武汉参与重症救治的朝阳医院副院长童朝晖和宣武医院重症医学科主任姜利派驻一线重症病房工作。目前，重型、危重型患者的各项筛查指标基本平稳。此次确诊病例，以轻症为主。

《 人民日报 》（ 2020年06月20日 04 版）