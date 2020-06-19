中国疾控中心：防止病毒通过通风系统传播 夏季空调安全使用做好三点

人民网北京6月19日电 （记者崔元苑）19日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍《低风险地区夏季重点地区重点单位重点场所新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南》（以下简称《指南》）有关情况，回应公众关切。中国疾控中心环境所所长施小明针对疫情期间夏季中央空调的安全使用进行了解释和提醒。

“为了控制病毒可能通过通风系统传播的这种风险，这次防护指南和上一版指南相比增加了关于中央空调系统使用的指导意见。”施小明称。

主要包括以下三个方面：第一，在开启空调之前，要检查设备是否正常，进风口和排风口是否保持一定的距离。对冷却塔要进行清洗，保持新风口的清洁。第二，在运行过程中，要尽量增大新风量、减少回风。第三，加强对冷却水和冷凝水卫生管理，定期对送风口等设备和部件进行清洗、消毒或者更换，这是一般情况。如果这个场所出现了病例，还要对中央空调进行清洗和消毒，而且是要经卫生学评价以后，通过以后才能重新启用。

关于冷却水和冷凝水的卫生管理问题，施小明回应称，这是不同类型的中央空调系统，有一些是不产生冷却水、冷凝水的。主要是一些多联机空调系统，有一个室外机，连接几个室内机，这种情况下通过冷酶制冷剂进行制冷或者制热。所以在空调系统运行过程中，不会产生冷却水和冷凝水。在这个过程中，要加强对送风口等设备进行清洁、消毒或者更换。

“冷凝水主要产生于空气处理机组和风机盘管内的表冷器这些部位，这些部位如果时间长容易滋生微生物，微生物会影响室内空气的质量或者有一些潜在的风险。因此，要定期对冷凝水盘进行定期的清洁和消毒。”施小明提醒说。