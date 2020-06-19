新冠疫情感染为什么从市场开始？疾控专家回应

人民网北京6月19日电（王国菁）新冠肺炎疫情感染为什么从市场开始？19日，国务院联防联控机制就《低风险地区夏季重点地区重点单位重点场所新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南》有关情况举行发布会。会上，中国疾控中心研究员冯录召表示，大部分生鲜市场具有人员结构复杂、物流覆盖广泛、客流量大，还有环境潮湿等一些共同特点，一旦环境受到污染或有疫情发生，可能会对污染产品的追踪、溯源以及暴露人员的管理造成很大的困难和挑战。

冯录召介绍，北京新发地市场，是亚洲最大的农副产品交易市场，承担了北京市80%以上的农产品供应，并辐射到河北等周边省份。自6月11日以来，发现首例病例后，北京市迅速响应，通过强化社区管理、加强进京离京人员的管控，对重点行业、重点领域、重点区域、重点地区人员，以应检尽检的方式开展核酸检测，尽可能发现感染的人群。并且强调群众做好个人防护措施，力争早期控制疫情。

“此次疫情发生后，公众更应该强化个人防护措施，包括注意咳嗽礼仪、出门时可以随手携带消毒纸巾、随时做好手卫生，同时要注意饮食、饮用水的卫生，在处理食材前后要彻底洗手，近期不吃生食、不饮生水。”冯录召表示。

冯录召建议，对于不同风险地区的人员可参考国务院对公众科学戴口罩的指引，以及修订版，还有近期发布的《低风险地区夏季重点场所、重点单位、重点人群新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南》的有关建议科学佩戴口罩，并且减少人员聚集、人际距离最好保持在间隔一米以上。如发现自己有发热、咳嗽、乏力这些呼吸道症状，应该佩戴医用外科口罩主动就诊，不可带病上班，就诊时也尽量避免乘坐公共交通工具，最大可能降低感染的风险。