海关总署：18日全国海关共检测生鲜冷链产品样品15638个 结果均为阴性

人民网北京6月19日电（董童）19日，国务院联防联控机制就《低风险地区夏季重点地区重点单位重点场所新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南》有关情况举行发布会。

海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦表示，世界卫生组织认为，根据以往冠状病毒引发的疫病调查经验，没有通过食品消费向人类传播的案例发生。联合国粮农组织和世界动物卫生组织均认为食品贸易传播新冠病毒的风险极低，不建议各国因新冠肺炎疫情而对包括食品在内的国际贸易采取限制措施。中国作为上述国际组织的成员国，秉持科学态度，采纳了相关工作建议。但为慎重起见，今年2月以来，海关总署已部署部分海关对部分进境货物、物品及相关环境开展新冠病毒核酸抽样检验，结果均为阴性。

宋悦谦提出，针对近期北京市发生的聚集性感染，海关部门注意到社会高度关注进口生鲜食品的安全，秉持审慎和对人民群众高度负责的态度，部署全国海关对来自疫情高风险国家或地区的生鲜冷链产品开展新冠病毒风险监测。6月18日，全国海关共检测样品15638个，其中货物样品3508个，内外包装样品10608个，环境样品1522个，结果均为阴性。

“与此同时，海关时刻关注国际疫情发展，立足职能做好进口商品安全管控。同时我们加大与各国沟通，分别致函42个重点国家，请其政府主管部门和食品生产企业严格按照联合国粮农组织和世界卫生组织联合发布的食品安全生产指南，建立有效的食品安全管理体系，做好各项预防措施，严防出口食品被新冠病毒污染，共保食品贸易安全。”宋悦谦说。

此外，他还提出，下一步海关部门将持续做好风险分析和监测工作，严格检验检疫，切实履行进口食品安全把关职责。