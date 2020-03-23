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海关总署：目前已对11架次入境分流航班开展入境检疫

2020年03月23日15:57 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月23日电 （王国菁）23日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。会上，海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦表示，截至目前，共有4个直属海关对11架次的入境分流航班开展了入境检疫工作，所在地海关均严格开展“三查三排一转运”，全面加强流行病学调查力度，对发现的确诊病例、疑似病例、有症状人员和密切接触者等“四类人员”在全部进行采样送检后第一时间移交地方联防联控机制妥善处置。

宋悦谦称，目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境的公告发布以后，海关总署及时加强对承接地海关的指导，依法依规从三方面做好口岸检疫工作。一是迅速部署安排。海关总署在全国范围内紧急调配专业人员支援有关海关一线，同时及时下发通知，要求天津、石家庄、太原、呼和浩特等12个海关与地方联防联控机制密切沟通，结合各口岸的实际情况，完善各项工作方案，全力做好应对准备。

二是加强技术指导。海关总署派出了专家组赴相关海关进行现场指导，协助制定应急预案，梳理工作环节，规范工作流程。同时通过视频连线进行远程技术指导，联合专家共同做好现场处置。

三是强化一线保障，现场海关紧急调整口岸一线检疫场所用房，充实物资储备，加强实验室检测能力建设。同时抽调专业人员充实一线，进一步强化培训，提升现场处置能力和个人的防护水平。

(责编：刘卿、李栋)


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