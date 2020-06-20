海关监测逾3万件进口商品样品 结果均为阴性

本报北京6月18日电 （记者任涛）海关总署今天发布的重点进口商品检验检疫监测情况通报显示，6月11日至17日，中国海关对进口肉类、水产品、蔬菜、水果、水生动物、短时或低温运输工业品等货物及其包装和操作环境取样实施的新冠肺炎病毒监测结果均为阴性。

本轮针对新冠肺炎病毒的检验检疫共检测样品32174个，其中货物样品8274个，内外包装样品20833个，环境样品3067个。海关总署今天还宣布，自6月17日起，中国海关暂停德国一家猪肉屠宰及其分割、冷藏企业的产品输华。按照双边合作协议，德国官方主管部门向海关总署通报德在华注册的这家猪肉屠宰企业确认发生新冠病毒聚集性感染。根据中方要求，德方已暂停该企业（DE NW-ES 202 EG）及其分割、冷藏企业（DE EZ 917 EG）对华出口。

海关总署已更新《符合评估要求的国家或地区输华肉类产品名单》，暂停来自上述企业的产品进口。对于已到港或即将到港的来自上述企业的产品，海关部门全部予以暂扣。