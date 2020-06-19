张旭斌：以教育基地建设为契机 推动医疗质量均质化

人民网北京6月19日电 （记者崔元苑）6月13日，国家卫生健康委县域医疗卫生人员服务能力提升工程试点启动会在德州举行。德州市人民医院党委委员、工会主席、院长助理张旭斌表示，此项工程自上而下地推进，将会对基层医疗服务能力提升发挥重要的促进作用。

对于县域医疗卫生人员服务能力提升工程，张旭斌理解，这个项目主要是强基层，提高区域医疗服务能力，归根结底是落实分级诊疗的一个重要举措。通过能力建设，加强各个专业学科的能力培训，达到提升覆盖区域内医疗服务能力的目的。“这个项目中，教学培训基地是核心，是根本。要通过临床建设，吸引患者，来覆盖整个区域内县域医院医疗能力的提升。”张旭斌表示。

他介绍，目前，全国有1500多家三甲综合医院，但是国家级住培基地只有450家，住培基地的前提条件必须是三甲综合医院。在此基础上，具备一定的服务水平、服务能力、技术力量、基础设施，才能申请全国县域医疗卫生人员服务能力提升培训基地。

“德州市人民医院作为现在德州的唯一的三甲综合医院和教学基地，发挥着承上启下的桥梁作用和职责。比如提供医生，或者是把国家级层面的知识技术力量，通过在中心学习进修、轮番培训传递到县域，提升县域医疗整体水平。”张旭斌介绍说，在培训方面，包括技术和各种规范制度的培训。对医院的标准化建设其实是标准化、规范化、精细化。最终目的是县域内所有医院的医疗技术和服务达到与教学基地一样的标准化水平。

“区域内各家医疗机构的技术水平、规模建设差异强弱、学科特色各有不同。大家到教学基地来学习也好、培训也好，直接参与诊疗活动也好、手术操作也好，回去之后就是要带给所属医疗机构一个方向、一个旗帜。所有人都奔着这一个方向努力。”张旭斌讲到。

张旭斌同时认为，通过教育基地的建设，还可以提升医院的品质和影响力。他强调，教学相长，更重要的是培养骨干力量，培养技术力量，带动其他学科的服务能力共同提升，促进医院整体发展和学科建设，最终达到带动整个区域卫生健康事业提升的目的。