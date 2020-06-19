胸总疼就是乳腺癌？可未必对号入座看看你是哪种疼

在乳腺癌高发的今天，女性对于乳腺癌敏感度越来越高，稍有风吹草动便会紧张起来。胸痛便是最容易挑起紧张情绪的症状之一。那么，胸痛就一定是乳腺癌吗？当然不是。其实引起胸痛的原因很多，常包括下述疾病：

胸壁疾病 急性皮炎、皮下蜂窝织炎、带状疱疹、流行性胸痛、肌炎、非化脓性肋软骨炎、肋间神经炎、肋骨骨折、急性白血病、多发性骨髓瘤等。

心血管疾病 心绞痛、急性心肌梗死、心肌炎、急性心包炎、二尖瓣或主动脉瓣病变、主动脉瘤、主动脉窦瘤破裂、夹层动脉瘤、肺动脉高压和心脏神经官能症等。

呼吸系统疾病 胸膜炎、胸膜肿瘤、自发性气胸、肺炎、急性气管支气管炎、肺癌等。

纵隔疾病 纵隔炎、纵隔脓肿、纵隔肿瘤，及食管炎、食管裂孔疝、食管癌等。

其他 膈下脓肿、肝脓肿、脾梗塞等。

乳腺疼痛虽表现在胸部，但又有别于老百姓所理解的“胸痛”。一般而言，造成乳房疼痛有下列几种原因：

1.因生理期所造成：此种疼痛感与经期有明显之关系，通常在月经前两三天因血流供应增加造成乳房胀痛感，于月经过后便逐渐消失。由于与其经期之明显关系，通常不会造成当事人困扰。

2.胸罩不合适造成压迫所致，在更换胸罩后可缓解。

3.乳房体积过大，造成悬垂引起不适。

4.乳房有外伤时造成之疼痛。

5.乳腺发炎及感染引起之红肿热痛，乳腺炎在哺乳期特别容易发生，经适当的处理(如投予抗生素、适当按摩)可使症状快速缓解。

6.至于乳癌本身是很少会引起明显疼痛的，除非乳癌恶化侵犯至皮肤或胸壁等临近组织时，才会造成疼痛。

所以，若有乳房疼痛的情形，不妨依上面几种可能，自己找原因，但是如果没有明显的原因可寻且持续疼痛时，应立即寻求专业医师的协助，这是非常必要的。

文/刘卫新 王翔（中国医学科学院肿瘤医院）