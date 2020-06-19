“西城大爷”抗疫经历的积极启示

社区封闭管理、学校停课、进出京管控，北京应急响应从三级上调到二级。同时，北京已对35.6万重点人群进行了核酸检测。三十余万人能“应检尽检”还要从北京本轮疫情的首例患者“西城大爷”唐某某说起，他明确回忆了自己的行动轨迹，而且还能用大数据验证。这对本次疫情防控有多重要？国家卫生健康委疾病预防控制专家委员会专家吴浩进行了解读，对这位“西城大爷”给予高度肯定。

唐先生应对疫情的做法，被认为达到了“教科书式”的水平。在发现自己出现发热等症状之后，马上骑车到附近的发热门诊就诊，并全程佩戴口罩，防范意识之强值得点赞。更可贵的是，唐先生对5月30日以来自己去过的地方能无一遗漏地回忆出来，而且明确回忆出过去两周中接触的每个人，提供了一份38人的详细名单。尤其是唐先生对6月3日去新发地购买海鲜并做了短暂停留这件事进行了准确描述，这为相关部门锁定新发地市场并迅速做出反应提供了重要依据。

没有唐先生的帮助，相关部门最终也会将疫情传播轨迹弄得水落石出。然而，应对疫情就是与时间赛跑，拖得越久，疫情波及的范围也越广，防控难度也越大。假如没有唐先生的精准描述，就很难这么快锁定新发地市场。哪怕只耽误一天半晌，当前疫情形势或许要严重不少，唐先生为北京疫情防控立了一功，也为应对疫情树立了一个平民范本，社会应对他不吝掌声。

也许有人认为，唐先生的记忆力超强，自己没这能力，恐怕学不来。其实不然，个人防疫做得是好是坏，起决定作用的是防疫意识和责任心，记忆力等能力只起辅助作用。即使唐先生记忆力不好，只要他的防疫意识和责任心足够强，能够主动说出新发地市场这个关键地点，相关部门在此基础上运用大数据，也能获得与当前相差无几的效果。而假如人人都能像唐先生这样，以对社会高度负责的态度来对待疫情，就完全可以将防控网织得十分严密。

回顾几个月来的抗疫经历，更加认识到唐先生做法的可贵。公众做到主动报告重要行踪、积极配合信息采集、扫码进入关键场所等等并不难。然而，给疫情防控工作带来困难的往往是瞒报接触史的人，是有能力配合但带着侥幸心理不予配合的人。一些疫情扩散的案例大多数都因有人瞒报疫情所引发。两相对比，更显出唐先生这个平民范本的教育和示范意义。

这位“西城大爷”应对疫情的做法，不仅值得学习，而且也能坚定我们做好疫情常态化防范的信心。经此一疫，公众普遍经受了考验、得到了锤炼，这位大爷的表现不只是个别例子而已，相信当前像唐大爷这样能够正确快速应对疫情的人已不在少数。