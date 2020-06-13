北京西城确诊病例详细活动轨迹公布

6月11日，北京市西城区确诊1例新冠肺炎患者。昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心公布该患者活动轨迹。患者近两周内曾经去过餐厅，到过菜市场和便民菜店购物。

市疾控中心介绍，西城区这例确诊病例，家住西城区月坛街道西便门东大街。据患者自述，近两周无出京史、无外来人员密切接触史。

进一步流行病学调查显示，患者曾在5月31日前往丰台区京荟广场蹦床区、地下室及乐图空间、新中客餐厅（大成路店）。

6月1日，患者自驾车前往西山森林公园游玩，后到西城区槐柏树街北里5号楼底商新发地便民菜店买菜。

6月3日，患者前往丰台区京开五金大楼二层购物，新发地菜市场地下层采购海鲜和肉，前往中国联通(长椿街营业厅)，到首航超市（真武庙店）购物。

6月4日至6月5日，患者自述未外出。

6月6日，患者出现间断性发热、畏寒、乏力等症状，但无咳嗽、无咽痛、无胸闷，自服头孢及中药。

6月7日至6月8日，患者自述未外出。

6月9日，患者先到中通快递（西客站分部）邮寄物品，后到西便门西里11号楼北一栋芳邻便民菜站买菜。

6月10日下午，患者到宣武医院发热门诊就诊。

6月11日，患者样本核酸检测为阳性，结合肺部影像、血液检查结果，经专家会诊诊断为新冠肺炎确诊病例。

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