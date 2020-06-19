北京继续从严抓实二级防控

本报北京6月18日电 （记者朱竞若、王昊男）从6月11日出现疫情以来，北京把防控工作作为最重要最紧迫的任务，反应迅速，措施果断，目前，新报告确诊病例呈下降趋势。6月18日，北京全市继续紧盯细节、严堵漏洞、从严落实各项二级防控措施，阻击疫情蔓延。北京表示，“退一步可能前功尽弃，松一下可能溃不成军！只要一天没有取得疫情防控的最终胜利，我们就要保持战时状态，时刻紧绷疫情防控这根弦不放松。”

严格出京管理，控制公共交通满载率。在18日的新闻发布会上，北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏介绍，目前严禁3类涉疫风险人员出京。主要包括：确诊病例、疑似病例、密切接触者、无症状感染者和有发热症状人员，5月30日以来进出新发地批发市场和与市场工作人员有过密切接触的人员，中高风险街乡镇人员。全市其他人员原则上坚持“非必要不出京”，确需离京的，须持7日内核酸检测阴性证明。北京市交通委员会副主任、新闻发言人容军表示，即日起，公共交通运营企业按照地面公交满载率不超过90%、轨道交通满载率不超过80%的标准控制客流。此外，6月19日起，北京市所有省际客运站运营的省际客运班线将全部停运。

严格进京管控，加强社区防控措施。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组副组长、市委组织部副部长张革介绍，二级响应下，北京已恢复所有小区卡口设置，实行24小时值守；关闭小区内文体活动室、娱乐室等各类公共场所；对中高风险街道（乡镇）重点区域实行封闭管理。对入境进京人员，继续全部实行14天集中观察；入境进京外交人员，继续实行闭环管理和14天集中或居家观察措施。国际航班机组人员，继续执行封闭式管理等分类防控措施。宾馆酒店不接受14天内从外省区市中高风险地区进（返）京人员入住。

核酸检测是北京抗疫“早发现”的有力武器，截至18日，检测人数已超过100万。北京亦庄经济技术开发区企业研发的“新型冠状病毒2019—nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）”已获得国家药品监督管理局注册证书。这一新产品使检测时间从常规的2—3小时缩短到1个多小时，可提高检测精度，降低漏检率，将开始大批量生产。

《 人民日报 》（ 2020年06月19日 03 版）