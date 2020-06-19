防控不松弦 北京恢复所有小区卡口设置

6月17日0-24时，北京市新增新冠肺炎确诊病例21例，确诊病例均与新发地市场有关联。

应急响应级别由三级调至二级后，北京社区防控及进出京管理等各项政策均作出相应调整。在6月18日召开的北京市疫情防控新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，北京把疫情防控作为当前最重要、最紧迫的任务来抓，始终跑在疫情前头，从严落实各项防控要求，筑牢联防联控体系，紧盯细节、严堵漏洞。

据介绍，北京将加强社区（村）封闭式管理，恢复所有小区卡口设置，并对中高风险街道（乡镇）重点区域实行封闭管理。在市内交通方面，地面公交按满载率不超过90%、轨道交通按满载率不超过80%的标准控制客流。同时，坚持非必要不出京，明确三类人员禁止出京。“严格出京管理并不意味着封城。” 北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏表示。

在当天下午的发布会上，中疾控专家明确表示，“北京的疫情已经控制住了”。不过，徐和建强调，“只要一天没有取得疫情防控的最终胜利，我们就保持战时状态、时刻紧绷疫情防控这根弦不放松”。

社区防控

中高风险街道封闭管理

在6月18日召开的发布会上，北京新冠疫情防控工作领导小组社区防控组副组长、北京市委组织部副部长张革就二级响应下的社区防控相关措施作简要说明。

据介绍，北京恢复所有小区卡口设置，实行24小时值守，出入口严格执行测温、查证、验码、登记等防控措施，本小区居民依托电子门禁、人脸识别、电子通行证或凭出入证进入小区。

其中，低风险街道（乡镇）所辖小区，快递、外卖、家政、装修、搬家、房屋中介等生活服务业人员以及其他外来人员，持北京健康宝“未见异常”并登记后方可进入；中高风险街道（乡镇）所辖小区，外来人员及车辆禁止进入。

对中高风险街道（乡镇）重点区域实行封闭管理。对中风险街道（乡镇）小区同一单元内两户以上出现病例的单元、高风险街道（乡镇）发生疫情的小区及高风险区域周边经评估后确有必要的小区，进行封闭管理，所有人员需居家观察，只进不出，社区（村）要全力为居民提供日常生活服务保障。对因病就医等特殊人员，进行核酸检测且结果呈阴性后，经向社区（村）登记备案，采取必要的防护措施，允许进出小区。参加中、高考等重要考试的学生，按照学校工作组有关规定执行。

跨省流动

禁止三类人员出京

“严格出京管理并不意味着封城。”潘绪宏表示，目前，禁止出京人员具体包括，全市确诊病例、疑似病例、密切接触者、无症状感染者和有发热症状人员；5月30日以来进出新发地市场和与市场工作人员密切接触的人员；中高风险街乡镇人员。其他人员坚持非必要不出京，确需离京的，要持7日内核酸检测阴性证明。

交通运输部6月18日也印发了《关于进一步强化交通运输疫情防控措施坚决防止疫情反弹的通知》。通知明确，将严格出京旅客信息核查。对上述三类人员，严格落实严禁出京的部署，对健康码异常或者未持7日内核酸检测阴性证明的人员，禁止进站乘车。

潘绪宏表示，对于即将出京旅客，将在各出京通道全面启动治安检查站、公路卡口出京车辆人员查控，查验核酸检测阴性证明。

北京商报记者6月18日在北京站了解到，北京站已及时调整列车运力。根据客流情况，动态调整列车开行对数，目前每天停运50-60对左右。同时，为应对旅客退改签需求，北京站临时加开了3个退票窗口。6月17日到现在，办理旅客退票1300多张。

在省际客运方面，进出京省际旅游包车客运业务继续暂停。各省际客运班线因客流大幅减少，客运企业陆续向本市提出暂停运营申请，因此自6月19日起，本市所有省际客运站运营的省际客运班线全部停运，将为已购车票的旅客办理全额退票手续。

市内交通

地铁满载率不超80%

北京市交通委员会副主任、新闻发言人容军介绍，即日起，公共交通运营企业按照地面公交满载率不超过90%、轨道交通满载率不超过80%的标准控制客流，并同时优化运营组织调度，合理投入运力，启动疏导限流措施，确保运营秩序。

根据监测数据，6月17日，地面公交和轨道交通客运量均有明显下降。其中，地面公交客运量404.95万人次，比前一日下降2.4%，比上周同期下降32.6%。地铁客运量545.7万人次，比前一日下降8.5%，比上周同期下降37.3%。

此外，在地面公交方面，根据新发地交通管制情况，共有5条公交线路采取措施，其中4条线路（423路、497路、353路、483路）采取绕行甩站措施，1条线路（快速直达专线160路）采取区间运营措施，西白家窑、白盆窑、银地家园南、天伦锦城南门4站不停车。

原先已恢复的31条跨京冀公交线路，应河北相关县市要求，已再次临时停驶2条（城际滦平线、838路）。预计近日陆续还将有部分线路根据河北方面要求临时停驶，将及时公布相关信息。

出租车方面，暂停巡游车、网约车、顺风车出京运营业务。暂停出租汽车驾驶员、经营性道路旅客运输驾驶员从业资格考试。

容军表示，对途经高风险重点区域的公交线路，落实场站设施每小时消毒1次、车辆内部每趟次消毒1次并持续通风。对于新发地市场、玉泉东市场、天陶红莲菜市场等重点地区周边的轨道交通车站，也将进一步强化防控措施。