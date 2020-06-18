北京通报一起典型病例：一家餐馆7人确诊

人民网北京6月18日电（记者 鲍聪颖）今天下午，在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍了一起因到新发地市场采购物品而感染确诊人员引起的聚集性疫情。

庞星火说，有一家餐馆，共有员工7人，其中2人为厨师，1人为采购兼厨师，1人配菜兼收货，3人为服务员。这7名员工每日的活动范围相对固定，每日9时至22时都在餐厅工作，剩余时间在同一住所居住休息。

其中邓某某，男，37岁，重庆人，为该餐馆采购员兼厨师，负责到新发地市场进行采购，其余6人均未到过新发地市场，但与采购员邓某某和采自新发地市场的物品有密切接触。6月13日邓某某出现腹泻等症状，6月14日由120急救车转运至天坛医院，新冠病毒核酸检测阳性，根据患者流行病学史、肺部影像、血液检查等诊断依据，6月15日诊断为确诊病例。截至6月17日，邓某某所在餐厅的全部7名员工均诊断为确诊病例。

这起疫情涉及的7例病例不仅在相同场所工作，而且居住在同一住所，日常接触频繁，经研判这是一起因接触去过新发地市场的人员及购自该市场的物品而引发的聚集性疫情。