颅咽管瘤属于癌症吗?

颅咽管瘤是指发生于颅咽管残余上皮细胞的肿瘤，是儿童最常见的先天性颅内肿瘤，约占先天性颅内肿瘤的60%，占儿童颅内肿瘤的5%-6%。为良性肿瘤，可见任何年龄，以儿童及青年多见，男女比例约为2:1。临床表现主要为颅内压增高征、双侧视力减退、视野缺损、内分泌功能障碍及下丘脑症状。手术治疗为首选，越早治疗，全切率越高，并发症越少，故早诊早治是关键。

2020年06月19日（周五）15:00-16:00，“人民好医生”客户端将邀请中国人民解放军总医院神经外科医学部主任张剑宁教授进行视频直播，为大家详细讲解颅咽管瘤这种不常见却异常顽固的疾病，科普早预防、早治疗、早恢复的重要性，千万不要错过。

专家简介：

张剑宁，主任医师、教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴、军队优秀专业技术干部一类津贴。现为解放军总医院神经外科医学部主任、全军微创神经外科研究所所长。先后任空军军医大学（原第四军医大学）第一附属医院（西京医院）神经外科科室副主任，解放军总医院第六医学中心（原海军总医院）神经外科医院院长。现任中国医促会神经损伤学分会主任委员、中华医学会神经外科分会全国委员、中国医师协会神经外科分会全国委员、全军神经外科专业委员会副主任委员、全军战创伤学专业委员会常委等。担任《中华神经外科杂志》、《中华神经外科杂志英文版》、《中华神经创伤杂志》等10余种期刊编委。

擅长：微创手术治疗脑和脊髓肿瘤、脑血管病、颅颈区畸形、脑积水、立体定向与功能神经外科等疾病以及颅脑战创伤的综合治疗。

治疗颅咽管瘤的方法：

手术切除

外科手术为颅咽管瘤的首选治疗方法。手术治疗的目的是通过切除肿瘤达到解除肿瘤对视神经交叉及其他神经组织的压迫，解除颅内压增高，尽可能恢复下丘脑-垂体功能。因此，一旦确诊颅咽管瘤，需要尽早手术切除，以免因肿瘤长期压迫造成的神经功能障碍难以恢复。

伽玛刀治疗

伽马刀是立体定向放射外科的典型代表，是一种通过伽马射线聚焦照射杀死各种肿瘤病灶的新技术。伽马刀治疗全过程均由计算机控制，精准、安全、可靠，疗效确切，正常组织无损伤。治疗简便、省时，大约需要几分钟到几十分钟，治疗后不用输血，饮食和活动一般不受限制。适用于肿瘤术后残留或复发的实性颅咽管瘤，是颅咽管瘤重要的辅助治疗方法之一。

间质内治疗

是采用微创方法向肿瘤囊腔内注射放射性同位素、干扰素等治疗颅咽管瘤的一种方法。通过放射性同位素释放的射线、干扰素对肿瘤细胞产生毒性作用等方式，对周围残存的肿瘤细胞产生杀伤效应。是一种微创治疗方法，也是颅咽管瘤重要的辅助治疗方法之一。

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