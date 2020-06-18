以发现新冠肺炎患者出现致命血栓原因

位于耶路撒冷艾因凯雷姆的哈达萨大学医学中心日前表示，研究人员发现导致新冠病毒患者病情加重甚至死亡的原因，并认为有办法应对该问题以防止病人病情加重。

迄今为止对新冠病毒患者完成的国际研究结果显示，至少30%的患者会出现血栓，阻碍血液流向肾脏、心脏、大脑以及肺部，从而导致患者病情加重。

哈达萨大学的研究人员发现，出现致命性血栓的新冠病毒患者的血液中阿尔法防御素蛋白浓度升高。阿布德·阿尔劳夫·海格维博士说，轻微症状患者体内的阿尔法防御素蛋白的浓度较低，有明显疾病症状患者血液中的很高，病亡者的含量则非常高。

这一研究的700多份血液样品取自以色列新冠疫情暴发后首个高峰期收治的80位病人。分析结果表明，血液中防御素蛋白增加能加速血栓的形成，导致病人出现肺栓塞、心脏病发作和中风。此外，当肺泡中形成血栓时，将导致患者呼吸窘迫，并最终导致插管。多项研究表明，新冠病毒患者插管治疗的死亡率约为80%。

海格维是哈达萨大学一个实验室的负责人，从事血栓研究30年。他说，研究团队正在寻找防止血液中防御素蛋白升高形成血栓的方案，并认为给新冠病毒患者服用秋水仙碱有望获得成功。

人体血液中尿酸过多会引起痛风，秋水仙碱是获准用于预防和治疗痛风发作的药物。海格维说，他们在实验鼠身上对秋水仙碱完成的测试显示，药物能抑制阿尔法防御素蛋白的释放。目前他们正在等待批准，以便在新冠病毒患者身上进行测试。

人体临床试验将让严重患者和轻度或中度患者使用秋水仙碱，以便了解药物是否有助于降低轻度或中度患者发展为重症患者的几率。海格维表示，目前市场上出售的血液稀释药物不能完全解决新冠病毒引起的血栓问题，这是因为它的作用机制不同于目前这些药物所针对的血栓形成机制。（记者毛黎）