下沉优质医疗服务资源 京东健康联合中国医促会助力基层医疗水平提升

新冠肺炎疫情期间，“互联网+医疗健康”加速走进人民生活，充分发挥了无接触、响应快、突破空间壁垒的优势，引发了一股“线上就医”热潮。

6月10日，“医疗服务模式创新与发展院士论坛暨京东健康耳鼻咽喉智能医疗健康服务中心上线发布会”在北京成功举行。中国工程院院士、中国医疗保健国际交流促进会会长韩德民院士，中国工程院院士、生物芯片北京国家工程研究中心主任程京院士，中国工程院院士、清华大学附属北京清华长庚医院院长董家鸿院士，中国工程院院士、北京积水潭医院院长田伟院士等参加论坛。

发布会上，京东健康宣布与中国医疗保健国际交流促进会（下称中国医促会）达成战略合作，韩德民院士获聘“京东健康首席顾问”；同时，“京东健康耳鼻咽喉智能医疗健康服务中心”（下称京东健康耳鼻喉中心）正式成立，将充分发挥互联网医疗优势，拓展医学人工智能应用场景，连接线下医疗机构，为广大民众提供全新的线上线下一体化医疗健康闭环服务。

京东健康与中国医促会达成战略合作

近年来，伴随我国医疗卫生体制改革的持续推进，医疗健康服务模式的探索从未停歇，尤其经历此次疫情，更加速了医疗健康产业新业态的发展进程。以互联网医疗为例，国家密集发布了一系列鼓励“互联网+医疗健康”发展的政策，互联网医院建设顶层设计基本完备，行业发展正迎来政策红利期，互联网医疗市场规模、互联网医院数量和问诊量都实现跨越式增长。

京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军表示，京东健康将持续通过连接优质医疗资源，开展线上线下一体化的诊疗服务和健康管理，来打造针对专病专科的“国家级互联网医疗中心”。

由“以治病为中心”向“以健康为中心”转变

韩德民院士对京东健康的这一理念给予了高度认可。他认为，新冠肺炎疫情期间，互联网医疗发挥积极作用，帮助实体医院进行在线初筛和分诊，缓解实体医院就医压力，避免物理空间的交叉感染；帮助慢性病用户实现在线管理，复诊购药。

我国正在经历人口老龄化、工业化和城镇化过程，面临多重疾病威胁并存、多种健康影响因素交织和卫生事业发展不平衡、发展方式亟待转型升级等问题。韩院士认为，未来的医疗健康服务模式将由治疗为中心转向健康为中心，互联网、大数据和医学人工智能将是具体的路径和方法。

韩院士指出，“健康中国”的内涵不仅是确保人民身体健康，更是涵盖全体人民健康心理、健康环境、健康经济、健康社会等在内的大健康，是立足于人的健康素质全面提升，他表示：“这就不仅要靠医疗卫生部门开出的‘小处方’，更要靠社会整体联动的‘大处方’，需将健康融入医疗、环保、食品等所有政策。”

中国医促会与京东健康的合作，将围绕患者和用户需求，从耳鼻咽喉疾病出发，并迅速向其他疾病领域拓展，推动耳鼻咽喉乃至更多专科领域康复与预防一体化发展，探索出线上线下一体化的针对专病专科疾病的预防、康复和慢病防控的模式，提升医疗诊疗服务水平，更好地保障人民群众的健康，帮助用户和患者享有更高品质的健康美好生活。

京东健康耳鼻咽喉智能医疗健康服务中心正式启动

线上+线下，打造一体化医疗健康服务新模式

自2016年涉足医药行业以来，秉承“医、药联动”的思路，依托于京东集团的品牌、流量、供应链及物流等各项能力和资源优势，目前，京东健康构建起“互联网+医疗健康”生态。

京东健康认为，协同医疗机构、制造商、服务商打通软硬件，通过医疗健康大数据打破传统医疗信息孤岛，是推动医疗事业朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向前进的不二法门。

此次成立的京东健康耳鼻喉中心，是以国家级医疗中心为目标打造的、线上线下一体化的国家级专科医疗中心。据了解，京东健康耳鼻喉中心共设置了耳科、鼻科、咽喉科、颅底科、噪音医学科以及头颈外科等科室。

在介绍该中心的时候，韩德民院士提到：“耳鼻喉中心成立之后，将耳鼻咽喉学科为抓手，发挥互联网医疗优势，拓展医学人工智能应用场景，利用便携式医疗器械监测数据，运用智能转诊、分诊连接线下医疗机构，打通线上医保、商保支付，辅以药品物流配送，打造‘线上+线下’医疗健康服务的全新闭环。”

京东健康CEO辛利军则认为，跟随国家医学中心和国家区域医疗中心的建设步伐，规模化、区域化地连接医生团体、医疗机构等头部医疗资源，开展围绕“线上+线下”“医+药+险+养”一体化闭环的国家级互联网医疗中心和国家级互联网的分级诊疗中心，是京东健康对医疗健康服务新模式的重要探索。

图注：四位院士进行主题为“探索医疗健康服务新模式”的圆桌对话。从左至右依次为健康界总编辑、发布会特邀主持桂克全，中国工程院院士、清华大学附属北京清华长庚医院院长董家鸿，中国工程院院士、中国医疗保健国际交流促进会会长韩德民，中国工程院院士、生物芯片北京国家工程研究中心主任程京，中国工程院院士、北京积水潭医院院长田伟。

面向基层 提升优质医疗资源可及性

据介绍，成立耳鼻喉中心另一大目的就是促进优质医疗资源下沉，这也是京东健康作为一家互联网医疗企业的社会责任，在当前推进大健康战略及扶贫脱困攻坚的背景下，帮助贫困人口减少就诊及药品购买支出，提高药品和医疗服务可及性意义重大。

双方不谋而合。中国医促会在2016年11月发起实施了医学公益行动——华佗工程，旨在充分发挥院士专家学术引领性，从学科基础建设出发，下沉优质医疗资源服务，促进提升基层服务能力，助力国家分级诊疗体系落地，探索以人为本的医疗健康服务创新模式。该工程也是京东健康与中国医促会的重点合作领域之一。

对于京东健康与中国医促会以及华佗工程项目的合作，辛利军表示，京东健康携手中国医促会将开展信息和资源互联互通的、线上线下一体化医疗服务，继续将高水平的医疗资源送到医疗资源相对欠缺的地方，助力国家实现分级诊疗，提升医疗资源的公允性和可及性。

未来，京东健康将携手中国医促会继续响应“健康中国行动”的号召，为用户提供便捷高质量的医疗健康产品和服务。正如京东健康CEO辛利军所说：“京东健康要在变化中寻找突破点，以国民健康为根本，充分整合医院、医生、企业等各方资源，发挥优势能力，以用户和患者为中心，不断助力推动医疗健康事业的创新发展。”